De las aulas al Palacio de las Garzas: Roderick Agudelo, presidente por un día

El estudiante Roderick Agudelo, del Colegio Beatriz Miranda de Cabal en Dolega, provincia de Chiriquí, tuvo el honor de asumir la presidencia de la República de Panamá por un día, como parte de la celebración del Día del Estudiante.

En un emotivo acto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió a Agudelo en su despacho presidencial, donde le entregó un obsequio como muestra de reconocimiento.

"Un gusto conocer a Roderick, chiricano como yo y ejemplo de esfuerzo. "Hoy será el Presidente por un día, una experiencia que refleja el futuro que queremos para Panamá", expresó Mulino a través de sus redes sociales.

Este evento forma parte de las celebraciones del Día del Estudiante, en las que diversos centros educativos organizan actividades deportivas, culturales y recreativas en honor a la fecha. Además, se hace un especial énfasis en la destacada labor académica, premiando a aquellos estudiantes que, mediante su esfuerzo y dedicación, logran ocupar posiciones de alto prestigio tanto en instituciones gubernamentales como educativas.

La jornada de hoy simboliza el compromiso con la educación y la formación de los jóvenes líderes que contribuirán al desarrollo futuro de Panamá.

