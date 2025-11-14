Defensor: Si no hay competencia, precios del pasaje no van a bajar en Taboga

Residentes de Taboga se reunieron con el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, para exponer el problema por el alza del pasaje marítimo y las diferencias entre las empresas que dan el servicio.



Leblanc quien viajó a la Isla para mediar en la situación indicó que si no hay competencia, los precios no van a bajar.

Leblanc pidió que se abra la puerta a nuevos operadores, porque eso es lo único que realmente baja las tarifas.

“Es fundamental promover la libre competencia para que los usuarios tengan acceso a precios justos.”, indicó.

También propuso que el Concejo evalúe un carné o identificación pa’ los residentes de Taboga, que les permita pagar una tarifa más baja y ajustada a lo aprobado.



El Defensor dijo que la comunidad se portó de manera cívica y respetuosa, a pesar del malestar por el tema del transporte.

“Respeto total para la gente tabogana; su disposición al diálogo demuestra compromiso real con la convivencia democrática”, dijo.

Leblanc informó que están en conversaciones con ACODECO para revisar si aquí hay problemas de libre competencia y entender bien por qué los pasajes están subiendo.

También presionó para que el Consejo Municipal saque de una vez el documento que identifique a los residentes y permita aplicar tarifas diferenciadas.

Los residentes aprovecharon la presencia del funcionario para presentarle otras preocupaciones duras: manejo de basura, condiciones en las escuelas, temas de niñez y hasta denuncias de desalojos sin debido proceso por parte de algunos comerciantes.

El Defensor prometió darle seguimiento a cada caso.