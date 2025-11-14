Nacional - 14/11/25 - 03:21 PM

Defensor: Si no hay competencia, precios del pasaje no van a bajar en Taboga

Leblanc pidió que se abra la puerta a nuevos operadores, porque eso es lo único que realmente baja las tarifas.

 

Por: Redacción / Crítica -

Residentes de Taboga se reunieron con el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, para exponer el problema por el alza del pasaje marítimo y las diferencias entre las empresas que dan el servicio. 

Leblanc quien viajó a la Isla para mediar en la situación indicó que si no hay competencia, los precios no van a bajar.

Leblanc pidió que se abra la puerta a nuevos operadores, porque eso es lo único que realmente baja las tarifas. 

Es fundamental promover la libre competencia para que los usuarios tengan acceso a precios justos.”, indicó. 

También propuso que el Concejo evalúe un carné o identificación pa’ los residentes de Taboga, que les permita pagar una tarifa más baja y ajustada a lo aprobado.

El Defensor dijo que la comunidad se portó de manera cívica y respetuosa, a pesar del malestar por el tema del transporte. 

Respeto total para la gente tabogana; su disposición al diálogo demuestra compromiso real con la convivencia democrática”, dijo.

Leblanc informó que están en conversaciones con ACODECO para revisar si aquí hay problemas de libre competencia y entender bien por qué los pasajes están subiendo.

Te puede interesar

Pachar renuncia a dirección del IMELCF: tira la toalla después de 30 años

Pachar renuncia a dirección del IMELCF: tira la toalla después de 30 años

 Noviembre 14, 2025
Panamá registra una inflación del -0,02 % en octubre

Panamá registra una inflación del -0,02 % en octubre

 Noviembre 14, 2025
Recogen más de 1.5 toneladas de basura en limpieza del río Mocambo

Recogen más de 1.5 toneladas de basura en limpieza del río Mocambo

Noviembre 14, 2025
El 14% de las personas mayores de 15 años en Panamá padecen diabetes

El 14% de las personas mayores de 15 años en Panamá padecen diabetes

Noviembre 14, 2025
Defensor: Si no hay competencia, precios del pasaje no van a bajar en Taboga

Defensor: Si no hay competencia, precios del pasaje no van a bajar en Taboga

 Noviembre 14, 2025

También presionó para que el Consejo Municipal saque de una vez el documento que identifique a los residentes y permita aplicar tarifas diferenciadas.

Los residentes aprovecharon la presencia del funcionario para presentarle otras preocupaciones duras: manejo de basura, condiciones en las escuelas, temas de niñez y hasta denuncias de desalojos sin debido proceso por parte de algunos comerciantes. 

El Defensor prometió darle seguimiento a cada caso.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría
Mulino sanciona Ley 496 para permitir perdón de la víctima en ciertos delitos

Mulino sanciona Ley 496 para permitir perdón de la víctima en ciertos delitos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Condenan a 37 años de prisión a expareja de Paola Chavéz por femicidio

Condenan a 37 años de prisión a expareja de Paola Chavéz por femicidio