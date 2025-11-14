Defensor: Si no hay competencia, precios del pasaje no van a bajar en Taboga
Leblanc pidió que se abra la puerta a nuevos operadores, porque eso es lo único que realmente baja las tarifas.
Residentes de Taboga se reunieron con el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, para exponer el problema por el alza del pasaje marítimo y las diferencias entre las empresas que dan el servicio.
Leblanc quien viajó a la Isla para mediar en la situación indicó que si no hay competencia, los precios no van a bajar.
“Es fundamental promover la libre competencia para que los usuarios tengan acceso a precios justos.”, indicó.
También propuso que el Concejo evalúe un carné o identificación pa’ los residentes de Taboga, que les permita pagar una tarifa más baja y ajustada a lo aprobado.
El Defensor dijo que la comunidad se portó de manera cívica y respetuosa, a pesar del malestar por el tema del transporte.
“Respeto total para la gente tabogana; su disposición al diálogo demuestra compromiso real con la convivencia democrática”, dijo.
Leblanc informó que están en conversaciones con ACODECO para revisar si aquí hay problemas de libre competencia y entender bien por qué los pasajes están subiendo.
También presionó para que el Consejo Municipal saque de una vez el documento que identifique a los residentes y permita aplicar tarifas diferenciadas.
Los residentes aprovecharon la presencia del funcionario para presentarle otras preocupaciones duras: manejo de basura, condiciones en las escuelas, temas de niñez y hasta denuncias de desalojos sin debido proceso por parte de algunos comerciantes.
El Defensor prometió darle seguimiento a cada caso.