Nacional - 03/9/25 - 01:12 PM

Defensoría alza la voz: “La mala praxis médica debe detenerse”

El defensor destacó la importancia de fortalecer la atención sanitaria y dar visibilidad a las personas afectadas por malas prácticas médicas.

 

Por: Redacción / Web -

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, anunció que próximamente presentará un nuevo informe sobre temas críticos relacionados con el derecho a la salud y la atención a pacientes en hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), tras recientes denuncias por presunta negligencia médica.

Leblanc recordó que desde 2011 la Defensoría ha emitido informes basados en quejas ciudadanas, los cuales incluyen recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios médicos ofrecidos a la población.

En ese sentido, anunció la reactivación del acuerdo con Mariela Arce, presidenta de la organización "Cinta Chocolate contra la Mala Praxis", con el objetivo de reforzar el compromiso con la protección del derecho a la salud y la dignidad de los pacientes.

Estamos coordinando una serie de actividades conjuntas para asegurar que se respeten los derechos humanos de los pacientes”, afirmó Leblanc.

