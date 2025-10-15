Defensoría condena recientes crímenes violentos contra mujeres

La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, como institución nacional de Derechos Humanos, expresa su más enérgica condena ante los recientes crímenes violentos cometidos contra mujeres en el país.

Estos hechos, ocurridos en Pocrí (Aguadulce) y en Santiago de Veraguas, no solo enlutan a familias panameñas, sino que trastocan los cimientos más profundos de nuestra sociedad. En Pocrí, de Aguadulce, una joven mujer fue atacada a plena luz del día, por su expareja, en un acto de violencia extrema.

En Santiago de Veraguas, otra joven fue encontrada gravemente herida en plena vía pública, y lamentablemente falleció días después en cuidados intensivos.

Ambos casos reflejan una realidad alarmante: la violencia contra la mujer sigue cobrando vidas de forma brutal y sistemática.

Estos crímenes no son hechos aislados. Son el resultado de una cadena de fallas que comienza en el hogar, se perpetúa en las escuelas y se manifiesta con crueldad en la vida adulta.

La muerte violenta de una mujer destruye no solo una vida, sino también una familia, un hogar, y deja una herida profunda en la comunidad.

Desde la Defensoría del Pueblo, hacemos un llamado urgente a: Reforzar los mecanismos de prevención y protección, con enfoque interinstitucional y territorial, garantizar el acceso efectivo a la justicia, con atención especializada y diligente para las víctimas, implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que sean sostenibles y efectivas.

La Defensoría reafirma su compromiso de trabajar desde sus oficinas regionales para promover la sensibilización, la educación en derechos humanos y el acompañamiento a víctimas.

En este 2025, declarado como el Año para la Prevención de la Violencia Contra la Mujer, intensificaremos nuestras acciones en todo el país. No podemos permitir que más mujeres sean asesinadas por el hecho de serlo. Panamá debe responder con firmeza, empatía y justicia.