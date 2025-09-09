Defensoría del Pueblo denuncia recorte millonario en presupuesto

Panamá, 9 de septiembre de 2025.- La Defensoría del Pueblo presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su propuesta presupuestaria para el 2026, solicitando B/. 8,582,247.00 para garantizar la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó B/. 7,278,207.00, un recorte de más de B/. 1.3 millones.

Durante su exposición, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, advirtió que las partidas más afectadas corresponden a combustible y equipo de computación, esenciales para el funcionamiento institucional.

“Esta reducción pone en riesgo nuestra modernización tecnológica y limita la movilidad operativa”, señaló Leblanc.

El Ombudsman insistió en la necesidad de fortalecer las oficinas regionales, especialmente en Chame, Aguadulce y Paso Canoas, donde la cobertura aún es insuficiente.

Actualmente, solo el 62% de los vehículos en la sede central y el 56% en las regionales está operativo, muchos con más de siete años de uso, dificultando la atención en comunidades de difícil acceso.

Leblanc destacó el aumento en la demanda de servicios: hasta agosto de 2025, se gestionaron 5,537 trámites a nivel nacional, incluyendo 3,261 solicitudes de orientación en derechos humanos, 1,691 quejas y 471 peticiones.

El 70% de los usuarios acudieron personalmente a la sede o regionales, sumando 3,503 atenciones presenciales.

En 2024, la Defensoría del Pueblo mantuvo una ejecución presupuestaria del 98%, consolidando una gestión eficiente a pesar de las limitaciones presupuestarias.