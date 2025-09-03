Dengue no da tregua: 15 muertes y casi 10 mil casos en Panamá

Una nueva muerte por dengue registrada en la región de Panamá Este eleva a 15 el número de defunciones por esta enfermedad a nivel nacional, según el informe epidemiológico N.º 32 del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana del 3 al 9 de agosto de 2025.

Hasta la fecha, se han acumulado 9,791 casos de dengue en el país. De estos, 8,669 corresponden a casos sin signos de alarma, 1,053 con signos de alarma y 69 casos graves.

Regiones con más casos

La Región Metropolitana encabeza la lista con 2,809 casos, seguida de:

San Miguelito: 1,900

Panamá Oeste: 1,122

Panamá Norte: 952

Chiriquí: 625

Bocas del Toro: 529

Los Santos: 374

Veraguas: 353

Darién: 285

Colón: 272

Panamá Este: 207

Herrera: 155

Coclé: 143

Comarca Ngäbe-Buglé: 56

Kuna Yala: 9

Defunciones por región

Las 15 muertes reportadas este año se distribuyen de la siguiente manera:

Chiriquí: 4

Bocas del Toro: 3

Darién: 2

Región Metropolitana: 2

Panamá Este: 2

Coclé: 1

San Miguelito: 1

Tasa de incidencia y factores de riesgo

La tasa de incidencia nacional durante la semana epidemiológica 32 es de 214 casos por cada 100 mil habitantes. La mayoría de los casos se concentra en personas entre 10 y 59 años.

El Minsa advierte que actualmente circulan los cuatro serotipos del virus del dengue en el país, con predominio de los tipos DENV-3 y DENV-4, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves y muertes.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor muscular o sarpullido.