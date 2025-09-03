Nacional - 03/9/25 - 09:43 AM

Dengue no da tregua: 15 muertes y casi 10 mil casos en Panamá

El Minsa advierte que actualmente circulan los cuatro serotipos del virus del dengue en el país, con predominio de los tipos DENV-3 y DENV-4, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves y muertes.

 

Por: Redacción / Web -

Una nueva muerte por dengue registrada en la región de Panamá Este eleva a 15 el número de defunciones por esta enfermedad a nivel nacional, según el informe epidemiológico N.º 32 del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana del 3 al 9 de agosto de 2025.

Hasta la fecha, se han acumulado 9,791 casos de dengue en el país. De estos, 8,669 corresponden a casos sin signos de alarma, 1,053 con signos de alarma y 69 casos graves.

Regiones con más casos

La Región Metropolitana encabeza la lista con 2,809 casos, seguida de:

San Miguelito: 1,900

Panamá Oeste: 1,122

Te puede interesar

“Nos dejaron en el limbo”: Policías jubilados reclaman pagos

“Nos dejaron en el limbo”: Policías jubilados reclaman pagos

Septiembre 03, 2025
Defensoría alza la voz: “La mala praxis médica debe detenerse”

Defensoría alza la voz: “La mala praxis médica debe detenerse”

 Septiembre 03, 2025
¡Gemelos en el aire! Mujer da a luz durante evacuación aérea

¡Gemelos en el aire! Mujer da a luz durante evacuación aérea

 Septiembre 03, 2025
Martinelli: “Panamá en caída libre, nadie detiene el desastre”

Martinelli: “Panamá en caída libre, nadie detiene el desastre”

 Septiembre 03, 2025
¡Ojo! Puente de las Américas estará en mantenimiento nocturno

¡Ojo! Puente de las Américas estará en mantenimiento nocturno

 Septiembre 03, 2025

Panamá Norte: 952

Chiriquí: 625

Bocas del Toro: 529

Los Santos: 374

Veraguas: 353

Darién: 285

Colón: 272

Panamá Este: 207

Herrera: 155

Coclé: 143

Comarca Ngäbe-Buglé: 56

Kuna Yala: 9

Defunciones por región

Las 15 muertes reportadas este año se distribuyen de la siguiente manera:

Chiriquí: 4

Bocas del Toro: 3

Darién: 2

Región Metropolitana: 2

Panamá Este: 2

Coclé: 1

San Miguelito: 1

Tasa de incidencia y factores de riesgo

La tasa de incidencia nacional durante la semana epidemiológica 32 es de 214 casos por cada 100 mil habitantes. La mayoría de los casos se concentra en personas entre 10 y 59 años.

El Minsa advierte que actualmente circulan los cuatro serotipos del virus del dengue en el país, con predominio de los tipos DENV-3 y DENV-4, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves y muertes.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor muscular o sarpullido.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico
Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem

Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí