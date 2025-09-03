Dengue no da tregua: 15 muertes y casi 10 mil casos en Panamá
El Minsa advierte que actualmente circulan los cuatro serotipos del virus del dengue en el país, con predominio de los tipos DENV-3 y DENV-4, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves y muertes.
- ETIQUETAS:
- Minsa
- Informe
- más 9
- 000 casos
- dengue
- 15 defunciones
- a nivel nacional
Por: Redacción / Web -
Una nueva muerte por dengue registrada en la región de Panamá Este eleva a 15 el número de defunciones por esta enfermedad a nivel nacional, según el informe epidemiológico N.º 32 del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana del 3 al 9 de agosto de 2025.
Hasta la fecha, se han acumulado 9,791 casos de dengue en el país. De estos, 8,669 corresponden a casos sin signos de alarma, 1,053 con signos de alarma y 69 casos graves.
Regiones con más casos
La Región Metropolitana encabeza la lista con 2,809 casos, seguida de:
San Miguelito: 1,900
Panamá Oeste: 1,122
Panamá Norte: 952
Chiriquí: 625
Bocas del Toro: 529
Los Santos: 374
Veraguas: 353
Darién: 285
Colón: 272
Panamá Este: 207
Herrera: 155
Coclé: 143
Comarca Ngäbe-Buglé: 56
Kuna Yala: 9
Defunciones por región
Las 15 muertes reportadas este año se distribuyen de la siguiente manera:
Chiriquí: 4
Bocas del Toro: 3
Darién: 2
Región Metropolitana: 2
Panamá Este: 2
Coclé: 1
San Miguelito: 1
Tasa de incidencia y factores de riesgo
La tasa de incidencia nacional durante la semana epidemiológica 32 es de 214 casos por cada 100 mil habitantes. La mayoría de los casos se concentra en personas entre 10 y 59 años.
El Minsa advierte que actualmente circulan los cuatro serotipos del virus del dengue en el país, con predominio de los tipos DENV-3 y DENV-4, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves y muertes.
Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor muscular o sarpullido.