Denuncian titulaciones fraudulentas en Veraguas

Centenares de familias humildes que viven en comunidades apartadas y de difícil acceso, ubicadas en el norte del distrito de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, y a quienes les fueron titulada sus tierras, sin el consentimiento, ahora aparecen como dueños conocidos políticos, terratenientes, multimillonarios de este país y del extranjero, por lo que se organizan para reclamar sus derechos, así lo dio a conocer la abogada santiagueña Maximiliana Cisneros.

Cisneros, como defensora de los afectados sostuvo que lo único que pide a las autoridades de este país, es que se cancelen las titulaciones hechas presuntamente fraudulentas y que les devuelvan las tierras a esas personas que son sus dueños puesto que llevan muchas generaciones viviendo en Calovébora, Guázaro, Río Luis, Caloveborita, Río Veraguas, Belén, Belencillo, San Antonio y otras comunidades.

Este asunto de acuerdo a la abogada litigante, Maximiliano Cisneros, está generando malestar en los pobladores de más 12 poblados de Santa Fe, quienes está preocupados por que según los campesinos ya están siendo amenazados en ser desalojados de momento a otro por quienes aparecen como nuevos dueños.

Se logró conocer que los pobladores han dicho que agotarán todas las vías del dialogo en aras de resolver el problema de manera pacífica, pero que aquellos que se atrevieron a cometer este tipo de delito deben ser investigados y pagar con cárcel indicaron los campesinos en Santa Fe.

Dentro de las mediciones presuntamente fraudulentas aparecen escuelas, cementerios, playas, ríos, centenares de hectáreas de bosques vírgenes que ya están ya siendo intervenidos por quienes titularon esas propiedades de los campesinos de la región costera y montañosa de Santa Fe, provincia de Veraguas.

El presunto negociado o medición de las tierras de los campesinos santafereños se hizo de forma fraudulenta desde la pasada administración de la ex presidenta Mireya Moscoso y continuó en la de expresidente Martín Torrijos y hoy día no se descarta que se esté haciendo lo mismo, sostuvo un grupo de personas entre ellos profesionales que acudieron la mañana del lunes a las instalaciones del Ministerio de Ambiente en Santiago, para iniciar un proceso de reclamos e investigaciones para apoyar a los afectados que se les pretende de despojar sus tierras.

En ese sentido el catedrático santiagueño y defensor del ambiente Víctor Jordán Anrria junto con algunos miembros del Movimiento Ciudadano Veragüense de Acción Transformadora dijo que se exigirá justicia luego de enterarse que han titulado tierras presuntamente de manera fraudulenta desde el año 2,000.

También el grupo de profesionales veragüenses dieron a conocer que la promulgación del decreto ejecutivo 141 del 27 de octubre de 2021, el cual crea los dominios “Certificados de Acreditación” sobre el uso del suelo en áreas protegido que también ha generado un gran malestar en los ambientalistas veragüenses.