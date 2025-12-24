CSJ admite amparo de Carrizo y magistrada María Eugenia López llevará el caso

La magistrada presidenta María Eugenia López será la encargada de llevar el pulso del caso, luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por el exvicepresidente José Gabriel Carrizo,.



La acción surge en respuesta a la orden de secuestro de sus bienes emitida por la Contraloría General de la República.

La decisión pone el expediente en manos de López, quien deberá analizar el fondo del reclamo y presentar al pleno el proyecto de fallo, donde se definirá si se mantiene o se deja sin efecto la medida que hoy mantiene bajo embargo propiedades y activos del exmandatario.

El amparo surge tras la resolución firmada el 22 de octubre de 2025 por el contralor Anel Flores, que ordenó el embargo de fincas, cuentas bancarias, depósitos, tarjetas de crédito, cajillas de seguridad y vehículos vinculados a Carrizo, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Además del secuestro de bienes, la resolución incluye la retención de cualquier crédito o dinero por cobrar que Carrizo tenga frente al Tesoro Nacional o entidades del Estado, cerrando así el cerco financiero mientras avanza el proceso administrativo.

Desde la acera del poder judicial, ahora será el pleno de la Corte el que tenga la última palabra. Mientras tanto, el caso sigue caminando, con la lupa puesta sobre la gestión de Carrizo durante su período como vicepresidente de la República entre 2019 y 2024, y con el país atento a lo que decida el máximo tribunal.

Familia es familia.

La magistrada María Eugenia López está vinculada con Carrizo a través de la familia de su madre Lydia Jaén de Carrizo, y a través de la familia de su esposa Julieta Spiegel. También lo estaría a través de Mónica Anguizola Mariño, esposa de su hermano José Guillermo Carrizo.

María Eugenia López está casada con José Agustín Luna Jiménez quien está vinculado a la familia Jaén y la madre del exvicepresidente Carrizo.

La familia Chiari Jaén también está relacionada a la familia Spiegel a la cual pertenece la esposa del vicepresidente Carrizo.

La conexión también se traslada a la familia Anguizola. La magistrada López también está relacionada familiarmente con la familia Anguizola a través de su madre la señora Mélida Arias Anguizola.

Esto lleva a la tercera conexión de López con la familia del hermano del vicepresidente Carrizo.

