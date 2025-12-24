Nacional - 24/12/25 - 02:56 PM

Comisión para los carnavales 'Alegoría 2026' de Colón aclara su situación

La escogencia de la Reina del Carnaval 2026 se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

 

Por: Diómedes Sánchez/Crítica -

En sesión ordinaria del Consejo municipal del distrito de Colón, Roberto Edwards, presidente de los Carnavales 'Alegoría 2026', junto a la Comisión de Reinado, asistió para aclarar formalmente el estatus de la organización que lidera una de las festividades más importantes de la provincia.

El motivo central de la presentación fue dejar establecido que la Junta de Carnaval 'Alegoría 2026' es la única juramentada oficialmente para organizar los carnavales colonenses.

Edwards fundamentó esta declaración en la resolución 1 emitida por la gobernación.

Documento que, según explicó, otorga a su directiva un mandato de tres años consecutivos para la planificación y ejecución de las fiestas.

Tras la aclaración legal, el evento tomó un carácter festivo con la presentación de cada una de las candidatas que aspiran a portar la corona del Carnaval de Colón 2026.

Roberto Edwards, en nombre de toda la junta carnestolenda, extendió una invitación formal a todos los ediles y a la comunidad colonense para el acto central de elección de la nueva soberana.

Te puede interesar

Acodeco le cae a Snowland Panamá; dueños deben explicar por qué no hay nieve

Acodeco le cae a Snowland Panamá; dueños deben explicar por qué no hay nieve

 Diciembre 24, 2025
Comisión para los carnavales 'Alegoría 2026' de Colón aclara su situación

Comisión para los carnavales 'Alegoría 2026' de Colón aclara su situación

 Diciembre 24, 2025
CSJ admite amparo de Carrizo y magistrada María Eugenia López llevará el caso

CSJ admite amparo de Carrizo y magistrada María Eugenia López llevará el caso

 Diciembre 24, 2025
Lluvias aisladas, oleajes y vigilancia por fuertes vientos marcarán la Navidad

Lluvias aisladas, oleajes y vigilancia por fuertes vientos marcarán la Navidad

 Diciembre 24, 2025
Terminal de Changuinola colapsa por alta demanda de viajeros

Terminal de Changuinola colapsa por alta demanda de viajeros

Diciembre 24, 2025

La escogencia de la Reina del Carnaval 2026 se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

La comunidad colonense espera ahora con expectativa la gala del próximo sábado, donde no solo se elegirá a la nueva figura representativa de la fiesta, sino donde se dará el pistoletazo de salida oficial a los preparativos para el Carnaval 'Alegoría 2026', que promete celebrar con orgullo la identidad y cultura de Colón.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí