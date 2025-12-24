Comisión para los carnavales 'Alegoría 2026' de Colón aclara su situación

En sesión ordinaria del Consejo municipal del distrito de Colón, Roberto Edwards, presidente de los Carnavales 'Alegoría 2026', junto a la Comisión de Reinado, asistió para aclarar formalmente el estatus de la organización que lidera una de las festividades más importantes de la provincia.

El motivo central de la presentación fue dejar establecido que la Junta de Carnaval 'Alegoría 2026' es la única juramentada oficialmente para organizar los carnavales colonenses.

Edwards fundamentó esta declaración en la resolución 1 emitida por la gobernación.

Documento que, según explicó, otorga a su directiva un mandato de tres años consecutivos para la planificación y ejecución de las fiestas.

Tras la aclaración legal, el evento tomó un carácter festivo con la presentación de cada una de las candidatas que aspiran a portar la corona del Carnaval de Colón 2026.

Roberto Edwards, en nombre de toda la junta carnestolenda, extendió una invitación formal a todos los ediles y a la comunidad colonense para el acto central de elección de la nueva soberana.

La escogencia de la Reina del Carnaval 2026 se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

La comunidad colonense espera ahora con expectativa la gala del próximo sábado, donde no solo se elegirá a la nueva figura representativa de la fiesta, sino donde se dará el pistoletazo de salida oficial a los preparativos para el Carnaval 'Alegoría 2026', que promete celebrar con orgullo la identidad y cultura de Colón.