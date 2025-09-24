Descubren fósil de 6 millones de años en Colón

Un importante hallazgo paleontológico fue realizado en la provincia de Colón por el profesor Carlos de Gracia, paleontólogo marino y docente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Panamá. Se trata de un fósil de pez de aguas profundas con una antigüedad estimada en 6 millones de años.

El fósil pertenece a una nueva especie de la familia Lutjanidae (pargos) y su hallazgo sugiere que, para ese entonces, aún existían conexiones marinas profundas entre el Caribe y el Pacífico. Este descubrimiento desafía las teorías previas sobre el cierre del Istmo de Panamá, considerado un evento clave en la evolución geológica de la región.

La investigación fue realizada por un equipo multidisciplinario e internacional con expertos de Panamá, Brasil, Venezuela, Alemania y Suiza. Utilizando análisis fósiles, geoquímicos y geológicos, lograron confirmar la antigüedad de las rocas y evidencias de actividad volcánica en la zona durante la formación del Istmo.

El estudio fue recientemente publicado en la revista científica Swiss Journal of Paleontology, y destaca el papel clave de la Universidad de Panamá en el avance científico nacional.

“Este hallazgo cambia nuestra comprensión sobre las etapas finales del cierre del Istmo. Nos indica que hace seis millones de años todavía había intercambio marino profundo entre ambas cuencas”, explicó el profesor De Gracia.

Además, el docente resaltó la importancia de las políticas institucionales que han fortalecido la investigación universitaria. “La apertura de nuevas categorías para investigadores con doctorado ha permitido que científicos jóvenes, formados con el apoyo de SENACYT, se integren a la docencia y la investigación. Este hallazgo es también resultado de esa visión”, subrayó.

El artículo científico está disponible en acceso abierto para investigadores y público general. Sus resultados ya están siendo utilizados como parte del contenido académico en la Universidad de Panamá.

Con este descubrimiento, la casa de estudios reafirma su compromiso con la ciencia de impacto internacional y con el desarrollo del conocimiento como motor del progreso nacional.

