Desfile de bandas independientes paralizará Calidonia

Hoy domingo será musical en Calidonia, donde un desfile de bandas independientes recorrerá las calles del barrio, generando cierres y desvíos de tránsito en la zona.

El evento comenzará frente al Novey de Calidonia y concluirá delante de la Caja de Ahorros de la 5 de Mayo, bloqueando temporalmente el paso vehicular por ese tramo.

Quienes transitan por la avenida Central España deberán tomar rutas alternas, ya que el desfile obligará a modificar temporalmente el recorrido de buses y otros vehículos.

La actividad, organizada como parte de las iniciativas culturales de la ciudad, busca promover el talento local y ofrecer un espacio para que las bandas independientes se presenten ante la comunidad.