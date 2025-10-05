Nacional - 05/10/25 - 09:54 AM

Desfile de bandas independientes paralizará Calidonia

El evento comenzará frente al Novey de Calidonia y concluirá delante de la Caja de Ahorros de la 5 de Mayo,

 

Por: Redacción / Critica -

Hoy domingo será musical en Calidonia, donde un desfile de bandas independientes recorrerá las calles del barrio, generando cierres y desvíos de tránsito en la zona.

El evento comenzará frente al Novey de Calidonia y concluirá delante de la Caja de Ahorros de la 5 de Mayo, bloqueando temporalmente el paso vehicular por ese tramo.

Quienes transitan por la avenida Central España deberán tomar rutas alternas, ya que el desfile obligará a modificar temporalmente el recorrido de buses y otros vehículos.

La actividad, organizada como parte de las iniciativas culturales de la ciudad, busca promover el talento local y ofrecer un espacio para que las bandas independientes se presenten ante la comunidad.

