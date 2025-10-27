Desfile patriótico en San Miguelito: Una sola ruta y seguridad garantizada

El distrito de San Miguelito celebrará este año las festividades patrias con una destacada participación en el tradicional desfile del 3 y 4 de noviembre. La actividad se llevará a cabo en una única ruta, recorriendo la calle principal de Paraíso, desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hasta la estación de gasolina Delta.

Previo al desfile del 3 de noviembre, se realizará un acto protocolar en la sede del Consejo Municipal de San Miguelito, donde se entonará el Himno Nacional y se procederá a la izada del pabellón nacional, con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación (Meduca), autoridades locales y otros invitados especiales.

A partir de las 8 de la mañana, 50 delegaciones de colegios oficiales y particulares, así como bandas independientes , participarán en el desfile, cumpliendo con el reglamento de participación.



La actividad contará con el respaldo del Ministerio de Salud, estamentos de seguridad y puestos de socorrismo.