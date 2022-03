Deshuesadero de barcos atrajo el sargazo a puertos de Colón

El sargazo, un alga invasora que ha causado fuertes daños económicos al turismo en el Caribe, penetró el rompeolas y ya tocó las costas de la ciudad de Colón, poniendo en riesgo las operaciones del club náutico, así como la actividad de los puertos de cruceros y contenedores de la zona llamada Manzanillo.

La invasión del área ha llegado exactamente a la zona donde la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha autorizado un improvisado deshuesadero de barcos, lo que podría estar atrayendo el sargazo a gran volumen. El alga ahora se dirige a la zona comercial y turística, dejando malos olores y causando problemas de navegación para algunas embarcaciones que transitan la zona.

Los ambientalistas han advertido que el sargazo siempre es atraído por elementos contaminantes de las aguas, punto que podría guardar relación con el deshuesadero que funciona entre la legalidad y la ilegalidad.

Recientemente la AMP anunció que contrató por invitación directa a la empresa J.A.M. Marine Dockyard para deshuesar dos embarcaciones encalladas por $786,849. El dinero se pagará del Fondos Especial de Contaminación por Hidrocarburos.

Los barcos que están siendo ya deshuesados son el “Alisa A” que fue trasladado desde Bocas del Toro a las costas de Colón y el Arly Ken, todos con productos oleosos en su interior y otros materiales contaminantes según los ambientalistas.

J.A.M. Marine Dockyard tiene como directivos a Alejandro Villarreal, Salomón Cohen y Dilsa Cedeño. Anteriormente, José Digerónimo era parte de la directiva de esta sociedad, siendo también parte de la junta directiva de la AMP en el gobierno de Juan Carlos Varela.

La AMP ha permitido de forma gratuita que se realicen estos trabajos en un terreno que el Estado tiene al final del paseo marino de la ciudad de Colón, muy cercano a las operaciones portuarias y turísticas. Incluso la empresa tendrá a su disposición todo el material que logren reciclar.

Pero para Ricardo Wong, ambientalista de la fundación ProMar, este no es el sitio correcto para que la AMP haya autorizado el deshuese de estos barcos, porque se trata de una actividad contaminante tanto para el ambiente como para las personas que realicen este trabajo. “Es por eso que no solo es un tema ambiental, sino también laboral donde el Ministerio de Trabajo también tiene que entrar. Estos barcos podrían tener material de asbesto (material cancerígeno) y pinturas tóxicas que ponen en peligro a estos trabajadores”, señaló Wong.

Agregó que ahora hay que investigarse porque el sargazo está llegando específicamente a este punto donde hay un deshuesadero de barcos improvisado y que no debería estar allí. “El ambiente está pagando por estás malas prácticas. En el deshuese de estos barcos hay un poco de materiales que no se van a reciclar, ¿A dónde llevan y botan esta basura? ¿Quién los supervisa?”, se preguntó Wong reiterando que la AMP no debió permitir eso en este lugar.

Wong dijo que la forma correcta de hacerlo es en tierra firme y no es un lote costero, ya que toda la basura va a dar al mar, causando probablemente problemas como el que ahora tenemos con el alga invasora.

Fernando Alonso, del puerto de cruceros Colón 2000, dijo que están muy pendientes de este problema que podría tener impacto en una actividad que está luchando por recuperarse de la pandemia.

Dijo que desde ya están viendo la llegada del sargazo, dejando un mal aspecto para los turistas que han empezado a llegar en los cruceros. Dijo que los cruceros que han empezado a llegar lo hacen con solo el 40% de su capacidad de alojar turistas. También llegan menos barcos.

En otros países, el sargazo ha afectado completamente playas turísticas, lo que podría pasar si de Colón empieza a expandirse a otras zonas.

Alejandro Villareal, de J.A.M. Marine Dockyard, aceptó que es la primera vez que se ve este tipo de alga (sargazo) en esta zona, pero aseveró que no se debe al deshuese de los barcos, lugar donde han colocado una barrera de contención.

“Yo no tengo la culpa de eso y no tengo manera de controlar eso y tampoco le pueden echar la culpa a una actividad con un tema de la naturaleza”, dijo Villarrea,l denunciando que hay otras operaciones de este tipo que son ilegales.

Villarreal no debatió sobre su contratación directa y el monto contratado. “Ahora mismo hay una necesidad en Colón de descartar las naves que son un peligro para la navegación y nosotros tenemos ese espacio para poder hacer eso”, dijo refiriéndose al lote de la AMP.

Reiteró que su empresa tiene todos los permisos. “La licencia de desguace de parte de la Autoridad Marítima, ahora mismo estamos con el tema de MiAmbiente, tenemos concesión, estamos todo el día”, señaló.

