¡Buscas trabajo? Aquí hay un par de plazas

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció nuevas oportunidades de empleo en Colón, Bocas del Toro y la provincia de Panamá, dirigidas a panameños que quieren ganarse el pan con trabajo digno y bien hecho.

Las vacantes están disponibles a través de la plataforma Empleos Panamá, un canal que busca conectar a la gente con empresas que necesitan personal ya, en áreas técnicas, operativas, administrativas y profesionales.

Desde oficios de calle hasta cargos especializados, la oferta es amplia y apunta a mover la economía desde abajo, donde más se siente la necesidad.

Provincia de Colón:

· TÉCNICO EMPALMADOR DE FIBRA ÓPTICA: Realizar la construcción, empalme, conexión, medición, mantenimiento, reparación y configuración de redes de fibra óptica. Conocimiento y manejo de equipos de telecomunicaciones para Fibra Óptica, contar con licencia tipo D.

· EJECUTIVO DE VENTA INTERNACIONAL: Vendedor internacional de repuestos automotriz y atención al cliente, contar con licencia de conducir.

Bocas del Toro:

· INSPECTOR AMBIENTAL: Dar seguimiento a la implementación del plan de manejo ambiental, las especificaciones ambientales y la resolución ambiental de acuerdo al proyecto asignado. Contar con licenciatura en consultor Ambiental vigente, Auditor Ambiental vigente o carreras afines.

Provincia de Panamá:

· ENCARGADO DE SUCURSAL: Responsable de la gestión administrativa y operativa de una sucursal dedicada a la venta de baterías para autos. Conocimientos básicos de facturación electrónica y manejo de sistemas de punto de venta (POS).

· AYUDANTE GENERAL – FÁBRICA DE BATERIAS: Apoyo en el flujo productivo en las distintas áreas asignadas, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad industrial. Contar con educación básica general y capacidad física acorde al trabajo operativo.

· GERENTE DE OPERACIONES FIBRA ÓPTICA: Licenciatura en Ingeniería, Telecomunicaciones, Eléctrica, Comunicaciones, Electrónica o carreras afines.

BARISTA: Elaboración y preparación de alimentos y contar con carné de salud blanco y verde.



· PLOMEROS Y ELECTRICISTAS CON IDONEIDAD: Realizar instalaciones de soluciones de agua. Debe contar con idoneidad y licencia de conducir tipo D.

· MENSAJERO / MOTORIZADO: Realizar trámites y gestiones con entidades gubernamentales y privadas. Educación secundaria completa y licencia de conducir motocicleta vigente.

· OFICIAL DE REGISTRO FINANCIERO: Encargada de recibir el dinero que por diferentes conceptos la institución genera como parte de la naturaleza de los servicios prestados. Cursando estudios universitarios o haber destacado en su práctica profesional en la institución.

· EJECUTIVO DE OPERACIONES:

· Descripción breve: Planificar, coordinar y supervisar el transporte de mercancías de los clientes. Con licenciatura o título técnico en Logística, Comercio Internacional, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

· MECÁNICO AUTOMOTRIZ CON CONOCIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA: Realizar diagnósticos, mantenimientos preventivos y correctivos, con experiencia comprobada, manejo de escáner y herramientas de diagnóstico.

· ASISTENTE DE IT: Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos tecnológicos de la oficina principal y sucursales. Técnico o estudiante de Informática, Ingeniería en computación o carreras afines.

· AYUDANTE DE COCINA: Manejo de freidora, parrilla y plancha. Contar con carné de salud y manipulador de alimentos vigente.

· ASISTENTE CONTABLE: Llevar la contabilidad de la empresa. Graduado en contabilidad.

· PASTELERO: Elaboración de productos de pastelería de alta calidad. Contar con conocimientos en técnicas de horneado, decoración y manipulación de alimentos.

· CONDUCTOR REPARTIDOR: Responsable de preparar y transportar la mercancía de forma segura y eficiente a nivel nacional. Contar con licencia de conducir tipo D vigente e historial de tránsito.

· DECORADOR/A DE REPOSTERÍA: Transformar productos horneados en piezas atractivas, manteniendo calidad, uniformidad y excelente presentación. Dominio de técnicas de decoraciones modernas y tradicionales.

· MENSAJERO MOTORIZADO: Realizar las mensajerías que se le asignen en la ciudad de Panamá y alrededores. Contar con licencia tipo B.