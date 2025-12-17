Más de mil niños vivieron una tarde mágica en el Parque de Santa Ana

Más de mil niños del corregimiento de Santa Ana vivieron una tarde llena de alegría, juegos y regalos durante el evento “Navidad Feliz para Todos”, realizado en el histórico parque de este populoso sector de la ciudad capital.

Desde tempranas horas de la tarde, decenas de niños de todas las edades llegaron junto a sus familias para disfrutar de una verdadera fiesta navideña, organizada por la Junta Comunal de Santa Ana, donde no faltaron las atracciones mecánicas, inflables, presentaciones artísticas y muchas sorpresas.

La representante del corregimiento, Kira Ponce, explicó que toda la actividad fue pensada para que los pequeños pudieran divertirse de manera totalmente gratuita, con brinca brinca, pinta caritas, shows infantiles y una variedad de golosinas como helados, algodón de azúcar y popcorn.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de regalos, que incluyó bicicletas, pelotas de fútbol, patinetas, juegos de mesa, peluches, carritos y muñecas. “Lo más importante es que todos los niños que asistieron se fueron con un regalo, sin importar su edad”, destacó Ponce.

El evento, que se desarrolló en completo orden, también presentó el divertido show de la familia de Santa Claus contra el Grinch, lo que desató risas y aplausos. Los niños pudieron interactuar con los personajes y tomarse fotos con Santa Claus, Mamá Claus y el famoso Grinch.

“Lo más importante fue llevar un poco de alegría en vísperas de Navidad a los niños de Santa Ana, un corregimiento donde muchas familias de bajos ingresos no pueden comprar juguetes o llevar a sus hijos a lugares de diversión en estas fechas”, señaló la representante.

Ponce adelantó que ya se trabaja para repetir la actividad el próximo año, buscando desde ahora el apoyo de patrocinadores y amigos del corregimiento, con el objetivo de que esta fiesta navideña sea aún mejor.