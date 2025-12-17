Nacional - 17/12/25 - 11:47 AM

Más de mil niños vivieron una tarde mágica en el Parque de Santa Ana

El evento, que se desarrolló en completo orden, también presentó el divertido show de la familia de Santa Claus contra el Grinch.

 

Por: Redacción / Crítica -

Más de mil niños del corregimiento de Santa Ana vivieron una tarde llena de alegría, juegos y regalos durante el evento “Navidad Feliz para Todos”, realizado en el histórico parque de este populoso sector de la ciudad capital.

Desde tempranas horas de la tarde, decenas de niños de todas las edades llegaron junto a sus familias para disfrutar de una verdadera fiesta navideña, organizada por la Junta Comunal de Santa Ana, donde no faltaron las atracciones mecánicas, inflables, presentaciones artísticas y muchas sorpresas.

La representante del corregimiento, Kira Ponce, explicó que toda la actividad fue pensada para que los pequeños pudieran divertirse de manera totalmente gratuita, con brinca brinca, pinta caritas, shows infantiles y una variedad de golosinas como helados, algodón de azúcar y popcorn.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de regalos, que incluyó bicicletas, pelotas de fútbol, patinetas, juegos de mesa, peluches, carritos y muñecas. “Lo más importante es que todos los niños que asistieron se fueron con un regalo, sin importar su edad”, destacó Ponce.

El evento, que se desarrolló en completo orden, también presentó el divertido show de la familia de Santa Claus contra el Grinch, lo que desató risas y aplausos. Los niños pudieron interactuar con los personajes y tomarse fotos con Santa Claus, Mamá Claus y el famoso Grinch.

“Lo más importante fue llevar un poco de alegría en vísperas de Navidad a los niños de Santa Ana, un corregimiento donde muchas familias de bajos ingresos no pueden comprar juguetes o llevar a sus hijos a lugares de diversión en estas fechas”, señaló la representante.

Te puede interesar

Más de mil niños vivieron una tarde mágica en el Parque de Santa Ana

Más de mil niños vivieron una tarde mágica en el Parque de Santa Ana

 Diciembre 17, 2025
Copa volará todos los días a Maracaibo desde el 20 de diciembre

Copa volará todos los días a Maracaibo desde el 20 de diciembre

 Diciembre 17, 2025
CAF aprueba préstamo de $500 millones a Panamá para empujar el agro y pymes

CAF aprueba préstamo de $500 millones a Panamá para empujar el agro y pymes

Diciembre 17, 2025
¡Cayó el chenchén! Mulino recibe B/.2,965 millones del Canal. Salió el sol

¡Cayó el chenchén! Mulino recibe B/.2,965 millones del Canal. Salió el sol

 Diciembre 17, 2025
Minsa garantiza limpieza y mantenimiento del hospital de Colón por 4 años

Minsa garantiza limpieza y mantenimiento del hospital de Colón por 4 años

Diciembre 17, 2025

Ponce adelantó que ya se trabaja para repetir la actividad el próximo año, buscando desde ahora el apoyo de patrocinadores y amigos del corregimiento, con el objetivo de que esta fiesta navideña sea aún mejor.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí