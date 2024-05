Designan a Ministra de Gobierno y a cuatro viceministros

La abogada Dinoska Yinett Montalvo fue designada como la nueva ministra de Gobierno por parte del presidente electo, José Raúl Mulino, quien además designó a cuatro viceministros.

Montalvo es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Istmo. Es abogada litigante del área penal, familia y civil.

Tiene un posgrado en Sistema Penal Acusatorio del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica y el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá.

Además, cuenta con una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica.

Mulino también designó a a Juan Francisco Borrell, como viceministro de Gobierno y a Julián Águila Jiménez como viceministro de Asuntos Indígenas.

Borrell es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. En su carrera profesional, se ha desempeñado como abogado en las firmas Cal y Asociados y Kosmas y Kosmas. Además, es fundador de la firma de abogados Borrell Cano Pages.

Por su parte, Julián Águila Jiménez es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y cuenta con un técnico en Institución Sumarial de la Universidad de Panamá.

Durante el periodo 2009-2012 y 2013-2014, se desempeñó como vicegobernador de la comarca Ngäbe Buglé, mientras que entre 2012 y 2013 fue director nacional de Política Indígena del Ministerio de Gobierno.

En tanto que Fernando Méndez Peralta y Frank Osorio Abadía fueron designados como viceministros de Vivienda y de Ordenamiento Territorial, respectivamente. Ambos acompañarán al ministro designado Jaime Jované.

Méndez es contratista general de obras civiles con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Cuenta con una Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Católica Santa María la Antigua; un Máster Certificate in Innovation Management de Berkeley University; un MSC in Maritime Economics and Logistics de Universidad de Erasmus en Rotterdam y un Máster en Ingeniería de Puertos y Costas, de CEDEX ESPAÑA.

Es miembro de la Junta directiva de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), ocupando el cargo, actualmente de secretario general. También se ha desempeñado como presidente de las Ferias Capac Expo y Expo Inmobiliaria en los años 2018 y 2019. Miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, en representación de los empleadores (Conep), de la cual también fue su presidente.

En tanto, Osorio es arquitecto egresado de la Universidad de Panamá, con una Maestría en Arquitectura Sostenible de la Universidad Politécnica de Cataluña y una Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MBA) de la Universidad de Chile.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos de construcción, en los que ha liderado equipos multidisciplinarios durante la planificación, diseño y ejecución de proyectos.

Desde 2022, se desempeña como Consultor en Infraestructura Social para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde donde apoya en la ejecución de programas del Sector Social con la contraparte gubernamental en Panamá, Nicaragua, Uruguay, Ecuador, Surinam, Paraguay, entre otros.

A lo largo de su carrera profesional ha ocupado diversos cargos en la firma de construcción Ingeniería R-M, S.A.

