Despejan puente peatonal de Pan de Azúcar

Un operativo institucional logró el desalojo del puente peatonal de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito, que había sido ocupado por un grupo de personas en situación de calle.

Durante el operativo, el Servicio Nacional de Migración verificó la presencia de cinco personas en situación de calle; tres personas son panameñas y dos ciudadanos son de nacionalidad venezolana.

Según la información brindada, se reveló que los dos extranjeros habían ingresado al país eludiendo los controles migratorios, por lo que se abrió un proceso correspondiente.

Uno de los rescatados se encontraba en estado crítico, aparentemente debido a desnutrición avanzada o tuberculosis.

La acción se dio luego de que los residentes se quejaran en reiteradas ocasiones por la ocupación ilegal del puente.