Detectan 45 fallas en estaciones de combustible a nivel nacional

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó 1,394 verificaciones en estaciones de servicio a nivel nacional entre enero y julio de este año, detectando 45 incumplimientos al reglamento técnico DGNTI-COPANIT 51-2005.

Durante las inspecciones se revisaron 176 estaciones, de las cuales 35 presentaron faltas. Se examinaron 1,045 surtidores, y solo 9 mostraron irregularidades. En 218 inspecciones a tanques de almacenamiento, únicamente uno presentó anomalías. Todas las estaciones cumplieron con la exhibición correcta de precios.

Los técnicos de Acodeco verificaron aspectos como el contenido de agua en los tanques, el correcto despacho de combustible, la visibilidad de precios, la denominación de los productos y la presencia de sellos e informes de calibración.

Estas acciones garantizan el cumplimiento de la Ley 45 de 2007, que protege el derecho de los consumidores a recibir información clara y veraz.