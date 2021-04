Detectan irregularidades en 4 albergues

El Fiscal de la Sección de Familia, Aurelio Vásquez informó que hasta la fecha se han inspeccionado 57 albergues a nivel nacional y en cuatro se detectaron irregularidades de carácter penal y están bajo investigación.

Detalló que se han tomado 560 entrevistas a menores de edad a nivel nacional con la Unidad de Protección a Víctimas a Testigos, sin embargo, dijo que podrían ser más menores que no se han podido contabilizar, ya que hay algunos que por su edad no pueden verbalizar, no pueden explicar cualquiera situación que sea de relevancia para el Ministerio Público y hay otros que por su discapacidad, igualmente no pueden tampoco declarar.

Indicó que ahorita no tienen personas imputadas, pero eventualmente hay algunos que tienen la calidad de indiciadas por el delito de maltrato al menor”

Adelanto que de estos 4 albergue se detectaron las irregularidades como la existencia de un menor que no fue llevado a su atención clínica de manera oportuna, incurriendo así a un negligente que puede investigarse, así como la situación de niños que señalan haber sido tocados y albergues en donde algunos niños aducen que fue reprimido a través de golpes”, eso es de naturaleza penal.

Aclaró que una cosa es la investigación que adelanta el Ministerio Público de delitos y otra cosa son las faltas que de repente pudieran darse de carácter administrativo por el Senniaf,

El fiscal de Familia también informó que hay 20 víctimas, pero que pueden haber más.