Detienen en Panamá a presunto miembro del Tren de Aragua

Un migrante venezolano, presunto miembro de la banda transnacional Tren de Aragua y que mantenía una alerta emitida por Estados Unidos, fue detenido en Panamá por la policía fronteriza cuando intentaba regresar de manera voluntaria a su país de origen, según informaron este lunes las autoridades panameñas.

El venezolano de 28 años "fue aprehendido por unidades del Tercer Batallón Pacífico del Servicio Nacional de Fronteras en conjunto con personal del Servicio Nacional de Migración, durante un proceso de verificación a través del sistema de registro biométrico", señaló el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront/ Policía fronteriza).

Fue detenido cuando intentaba regresar a Venezuela, en el marco del flujo migratorio hacia el sur, en la remota comunidad de Jaqué, en provincia de Darién, la frontera natural con Colombia usada hasta el año pasado como ruta desde Sudamérica para llegar hasta Estados Unidos, según confirmó a EFE una fuente oficial.

El migrante "se encontraba de manera irregular en territorio panameño y, tras la verificación, se confirmó que mantenía una alerta emitida por el Gobierno de los Estados Unidos, por su presunta vinculación como miembro del grupo criminal conocido como el Tren de Aragua".