DGI pone la lupa: cartas a contribuyentes con cuentas enredadas

La Dirección General de Ingresos (DGI) empezó a enviar cartas personalizadas a contribuyentes que presentan inconsistencias en sus informes y declaraciones juradas, como parte de su labor de fiscalización y promoción del cumplimiento voluntario.

Estas notificaciones buscan facilitar que los ciudadanos revisen y corrijan omisiones en sus documentos antes de que se generen sanciones.

La institución recuerda que es clave atender estas comunicaciones dentro de los plazos establecidos para evitar multas y problemas legales.

La DGI asegura que mantiene su compromiso con una gestión transparente, justa y orientada al diálogo, con el fin de fortalecer el sistema fiscal y garantizar una recaudación eficiente y legal en beneficio del desarrollo del país.