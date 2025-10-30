DGI reparte $110 mil en premios en segundo sorteo de la Lotería Fiscal

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó este jueves 30 de octubre el segundo sorteo de la Lotería Fiscal, distribuyendo $110,000 en premios entre contribuyentes de todo el país que participaron depositando sus facturas en los buzones habilitados a nivel nacional.

La respuesta del público superó todas las expectativas, con más de un millón de sobres recibidos. Debido al volumen de participación, los organizadores permitieron que adultos apoyaran a los niños encargados de revolver los sobres dentro de la piscina donde se efectuó el sorteo.

La iniciativa busca fomentar la cultura tributaria y combatir la evasión fiscal, premiando a los consumidores que piden sus facturas al comprar bienes o servicios. En esta edición se otorgaron 25 premios distribuidos así:

5 premios de $10,000

10 premios de $5,000

10 premios de $1,000

El proceso contó con supervisión notarial para garantizar la transparencia. Durante el desarrollo del sorteo, algunos sobres fueron descartados por no cumplir con los requisitos establecidos, realizándose nuevas extracciones para mantener el número total de ganadores.

La mayoría de los premiados fueron mujeres, con ganadores provenientes de distintas provincias: Veraguas (4), Coclé (2), Panamá (16) y Panamá Oeste (3).

Entre los ganadores de los $10,000 se encuentran Moisés González Rujano y Miguel Cruz Carvajal (Veraguas), Ana María García y Joanna Lorena Estrada Cerrud (Ciudad de Panamá), y Eudemia Domínguez (Natá, Coclé).

Con este programa, la DGI reafirma su compromiso de incentivar el cumplimiento tributario, premiando el esfuerzo ciudadano por exigir facturas y contribuir al desarrollo del país.