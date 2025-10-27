Nacional - 27/10/25 - 09:20 AM

Día del Estudiante: Reconocimiento a jóvenes que forjan el futuro de Panamá

En un comunicado, la institución destacó que estos pilares son los cimientos sobre los cuales se construye el futuro de la Nación.

 

Por: Redacción / Web

El Ministerio de Educación de Panamá se unió a las felicitaciones por el Día del Estudiante, reconociendo a los jóvenes su dedicación, esfuerzo y compromiso con el aprendizaje, valores fundamentales para el desarrollo del país.
 

Durante esta jornada, los centros educativos organizan diversas actividades deportivas, culturales y recreativas en honor a la fecha. Además, se destacan a los estudiantes de alto rendimiento académico, quienes son reconocidos por su esfuerzo y logran ocupar las más altas posiciones en entidades gubernamentales y educativas.

El Ministerio de Educación extendió un cálido mensaje a todos los estudiantes del país: "¡Feliz Día del Estudiante!"

