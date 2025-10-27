Día del Estudiante: Reconocimiento a jóvenes que forjan el futuro de Panamá

El Ministerio de Educación de Panamá se unió a las felicitaciones por el Día del Estudiante, reconociendo a los jóvenes su dedicación, esfuerzo y compromiso con el aprendizaje, valores fundamentales para el desarrollo del país.



En un comunicado, la institución destacó que estos pilares son los cimientos sobre los cuales se construye el futuro de la Nación.

Durante esta jornada, los centros educativos organizan diversas actividades deportivas, culturales y recreativas en honor a la fecha. Además, se destacan a los estudiantes de alto rendimiento académico, quienes son reconocidos por su esfuerzo y logran ocupar las más altas posiciones en entidades gubernamentales y educativas.

El Ministerio de Educación extendió un cálido mensaje a todos los estudiantes del país: "¡Feliz Día del Estudiante!"