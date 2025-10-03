“Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión

El magnate musical estadounidense Sean “Diddy” Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por trata de personas con fines de prostitución, luego de que la fiscalía solicitara 11 años de cárcel.

El juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses, en medio de un proceso judicial que ha sacudido al mundo del entretenimiento.

Durante la audiencia en un tribunal de Nueva York, Combs, de 55 años, pidió perdón y “misericordia”, asegurando estar “verdaderamente arrepentido” y haberse “perdido en las drogas y los excesos”.

La fiscal Christy Slavik argumentó que el número de víctimas, la gravedad de los abusos y el hecho de que los delitos se extendieran por 15 años justificaban una sentencia severa. Por su parte, la defensa solicitó que se redujera la pena a 14 meses, lo que representaría el tiempo ya cumplido por el rapero en la cárcel de Brooklyn.

Sus seis hijos suplicaron al tribunal que le dieran “una segunda oportunidad”, mientras que la cantante Cassie Ventura, exnovia y una de las víctimas, pidió al juez considerar “las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado”.

Ventura afirmó que aún sufre “pesadillas y flashbacks diarios” por los abusos.

El jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, evitando así la cadena perpetua, pero Combs fue declarado culpable de organizar una red criminal de explotación sexual, conocida como “freak-offs”, donde mujeres eran obligadas a participar en actos sexuales con terceros mientras él observaba o grababa.

Las pruebas presentadas incluyeron videos donde se le ve golpeando y pateando a Ventura durante un intento de huida en 2016. Con esta sentencia, una de las figuras más influyentes del hip-hop enfrenta ahora uno de los capítulos más oscuros de su carrera.