Nacional - 27/1/26 - 12:00 AM

DIJ debe ejecutar orden de aprehensión contra José Gabriel "Gaby" Carrizo

El Ministerio Público solicitó a la DIJ ejecutar la orden de aprehensión contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén, investigado por un presunto delito contra la administración pública.

 

Por: Redacción Crítica -

El Ministerio Público solicitó formalmente a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ejecutar la orden de aprehensión y conducción contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito contra la administración pública.

La petición está contenida en el oficio N.° 731-2026, fechado el 26 de enero de 2026, emitido por la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, Sección de Atención Primaria, y dirigido al comisionado César Pitti, director de la DIJ.

Según el documento, la diligencia se sustenta en la Noticia Criminal N.° 202600005907, relacionada con una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. En ese contexto, la Fiscalía ordenó dar cumplimiento a la Resolución N.° 01-2026, del 23 de enero de 2026, mediante la cual se dispone la aprehensión y conducción del exfuncionario.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó que Carrizo Jaén, con cédula de identidad personal 8-766-2490, sea ingresado en el sistema de verificación ciudadana, como parte de los procedimientos establecidos dentro del proceso penal.

El oficio lleva la firma de Adela Cedeño, fiscal superior de la Fiscalía Anticorrupción, y forma parte de las diligencias que adelanta el Ministerio Público en esta investigación por presuntos actos de corrupción.

Te puede interesar

Las Tablas inicia permisos para más de 100 puestos del Carnaval

Las Tablas inicia permisos para más de 100 puestos del Carnaval

 Enero 27, 2026
Mariato celebra los 104 años de vida de don José Inés Avilés

Mariato celebra los 104 años de vida de don José Inés Avilés

 Enero 27, 2026
Petro y Noboa coincidirán en Panamá en foro clave de la CAF

Petro y Noboa coincidirán en Panamá en foro clave de la CAF

 Enero 27, 2026
DIJ debe ejecutar orden de aprehensión contra José Gabriel "Gaby" Carrizo

DIJ debe ejecutar orden de aprehensión contra José Gabriel "Gaby" Carrizo

 Enero 27, 2026
IDAAN suspenderá servicio de agua por trabajos en planta de Chilibre

IDAAN suspenderá servicio de agua por trabajos en planta de Chilibre

 Enero 27, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil