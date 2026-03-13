Asamblea aprueba $54 millones para Contraloría, MOP y Legislativo

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá autorizó este jueves una serie de créditos adicionales y traslados de partidas destinados a la Contraloría General de la República, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el propio Órgano Legislativo, sumando una importante inyección de capital para el ciclo fiscal 2026.

Fondos para la Contraloría General

A la Contraloría General de la República se le otorgaron $24,332,572 para garantizar sus operaciones y proyectos de inversión. El presupuesto aprobado se divide de la siguiente manera:

Gastos de funcionamiento: $21.7 millones (90% del total).

Inversión institucional: $2.6 millones (10% del total).

El contralor general, Anel Flores, junto al subcontralor Omar Castillo, sustentaron la petición argumentando que la institución enfrenta severas limitaciones tras los recortes presupuestarios aplicados al ejercicio actual.

Impulso a infraestructura en la Comarca Ngäbe-Buglé

Por su parte, el viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza, logró la aprobación de un crédito adicional por $17,889,987. Estos recursos serán incorporados al presupuesto de inversiones para ejecutar la primera fase de un ambicioso plan de conectividad rural.

De Ycaza detalló que los fondos se destinarán a la construcción de los primeros 50 zarzos (puentes colgantes), de un total de 100 anunciados, para facilitar el acceso a colegios y comunidades de difícil acceso en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Traslado de partida para la Asamblea Nacional

Finalmente, el presidente del Legislativo, Jorge Luis Herrera, sustentó un traslado de partida por un monto de $12,133,320. Según Herrera, estos fondos permitirán a la Asamblea Nacional enfrentar insuficiencias presupuestarias y cumplir con compromisos fijos esenciales para el funcionamiento del Estado.