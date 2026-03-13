Moreno pide seguro privado para las hormiguitas y demás trabajadores de aseo

El administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, solicitó a diputados de la Asamblea Nacional de Panamá impulsar la creación de un seguro privado para trabajadores de aseo, al advertir los peligros que enfrenta el personal de limpieza mientras realiza labores en las calles.

Durante su intervención ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social del Legislativo, el funcionario explicó que los conocidos “hormiguitas” de la AAUD están expuestos diariamente a violencia, amenazas con armas y accidentes de tránsito, mientras realizan labores de barrido y recolección de basura.

Moreno relató que supervisores de campo le han informado sobre situaciones en las que trabajadores han sido amenazados con armas de fuego cuando intentan limpiar algunos sectores.

“Ellos salen a la calle sin armas… ¿con qué nos vamos a defender nosotros?, ¿con la escoba y con los recogedores?”, expresó el funcionario al explicar que, en esos casos, la instrucción es retirar al personal para evitar que su integridad física esté en peligro.

Según detalló, además de la inseguridad, los trabajadores de aseo urbano deben caminar por calles, avenidas y aceras con alto tráfico vehicular, lo que incrementa el riesgo de sufrir accidentes mientras cumplen sus funciones.

Trabajadora hospitalizada en estado crítico

El llamado de Moreno se produjo luego de mencionar el caso de la señora Eusebia, quien permanece hospitalizada en condición delicada, mientras otra trabajadora resultó herida con lesiones en la cabeza tras ser arrolladas ambas por un bus "diablo verde".

El administrador de la AAUD señaló que el personal operativo enfrenta riesgos similares a los de otras instituciones que cuentan con coberturas médicas especiales, por lo que pidió a los diputados respaldar la iniciativa.

“Tenemos que pasar de lamentarnos a accionar”, expresó al solicitar un seguro médico privado para trabajadores de aseo, similar al que poseen unidades de la Policía Nacional de Panamá, que permita una atención médica rápida y eficiente para los funcionarios lesionados en servicio.

Moreno sostuvo que esta medida garantizaría una mejor atención médica y apoyo a las familias de los colaboradores que resulten afectados durante el cumplimiento de sus labores.