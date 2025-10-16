Dino Mon revela que Caja de Seguro Social ha reducido en 38.3% la mora médica

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, rindió ayer el informe de su primer año de gestión, destacando avances en tecnología, atención médica, infraestructura y transparencia institucional.

Resaltó que un avance fundamental en su primer año de gestión fue la aprobación de la Ley 462, que reformó la Ley Orgánica de la CSS. Este marco legal establece un nuevo modelo sostenible para las pensiones y fortalece la transparencia, el uso de tecnología digital y el empoderamiento del asegurado.

“No podíamos seguir postergando las decisiones necesarias”, afirmó Mon.

Por otro lado, mencionó que, a través del Plan de Recuperación de Consultas, Cirugías y Procedimientos, se logró reducir la mora en un 38.3%, beneficiando a 18,322 pacientes en megajornadas médicas.

Manifestó que uno de sus mayores logros de este periodo fue el lanzamiento de la herramienta Mi Retiro Seguro, que desde su lanzamiento el pasado 6 de agosto, ha registrado más de 734 mil usuarios.

Además, señaló que la CSS pondrá en marcha dos herramientas tecnológicas para mejorar la atención al asegurado: se trata de Mi Receta Digital y Mi Farma Digital, que buscan digitalizar la prescripción médica y ofrecer información en tiempo real sobre la disponibilidad de fármacos en las distintas unidades de salud del país.