Diputados aprietan por informe de cuarto puente sobre el Canal

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional pidió la comparecencia del ingeniero Jorge Luis González, miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, para que rinda cuentas sobre el avance del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal.

La solicitud fue enviada por medio del ingeniero José Ramón Icaza Clement, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la ACP, a quien la comisión pidió formalmente que instruya a González a presentarse.

De acuerdo con la nota enviada, esta convocatoria se realiza bajo lo establecido en el artículo 57, numeral 17, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que faculta a la comisión a emitir conceptos y evaluar todo lo relacionado con el Canal de Panamá y sus zonas adyacentes.

El ingeniero González ya había sido invitado a una reunión anterior, el pasado 1 de octubre, mediante la Nota 2025_327_AN_CIPAC, pero no asistió. Por eso, los diputados insisten en que su presencia esta vez es “de suma importancia” para conocer los detalles, avances y posibles desafíos que enfrenta una de las obras más esperadas del país.