Diputados dicen que la pasaron ‘chévere’ en Taiwán y, según ellos, no se comprometió al país

Los diputados panameños que viajaron a Taiwán en una controvertida "visita de trabajo" afirmaron en un comunicado difundido ayer que realizaron una "agenda amplia y altamente productiva" en la isla, con la que Panamá rompió relaciones en 2017 para establecer vínculos diplomáticos con China.

Esta visita, la primera a Taiwán de funcionarios panameños tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, desató polémica: el presidente José Raúl Mulino la censuró desde el primer momento, y generó además unos comentarios de la Embajada de China que el Ejecutivo de Panamá tildó injerencia inaceptable en sus asuntos internos.

La conducción de las relaciones diplomáticas del país le competen exclusivamente al Ejecutivo, sostuvo Mulino el pasado jueves al insistir en que todo lo hablado o acordado por los legisladores durante su visita a la isla, considerada rebelde por China, no le generó a Panamá "ninguna obligación".

Y así también lo dejaron claro los diputados en sus reuniones con parlamentarios, funcionarios gubernamentales y empresarios taiwaneses, según señala el comunicado difundido ayer por Ernesto Cedeño, uno de los ocho diputados que firma el documento y que viajó Taiwán atendiendo una invitación.

"Dejamos claro que nuestra presencia no comprometió a la República de Panamá en materia diplomática (...) este viaje no implica ni influye en decisiones que deban ser tomadas por los diputados en el ejercicio de sus funciones legislativas", expresa la misiva.

Los diputados explican además que "la misión de cuatro días en Taiwán se desarrolló con una agenda amplia y altamente productiva", que incluyó una encuentro con parlamentarios de la isla que permitió "el intercambio de buenas prácticas institucionales, modelos de transparencia, innovación legislativa", entre otros.

La misión también recorrió "los principales centros de investigación y desarrollo tecnológico así como instalaciones de la industria de semiconductores", unas visitas en las que identificaron que "Panamá podría desempeñar un papel importante en la cadena global de semiconductores".

Taiwán es el segundo destino de las exportaciones panameñas, principalmente de productos como banano, café, camarón congelado y diversos productos del mar, indica el comunicado.

Los diputados que hicieron el polémico viaje fueron: Manuel Cohen, Ronald De Gracia, Jhonathan Vega, Betserai Richard, Yamireliz Chong, Ernesto Cedeño Alvarado, Eduardo Gaitán y Julio De La Guardia.