Diputados panameños se cuadran con Israel

Un grupo de 18 diputados panameños decidieron apoyar a Israel y confirmar a Jerusalén como la capital histórica de este país al suscribir en la Asamblea Nacional un acuerdo de amistad y cooperación interparlamentaria conocido como Caucus Parlamentario Aliados de Israel.

Panamá se convierte en el país número 63 en suscribir este acuerdo, en el que participan parlamentos de Europa, África, Estados Unidos y Latinoamérica, los cuales comparten lazos de amistad y convivencia con Israel.

De acuerdo con el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, Panamá tiene una relación de más de 77 años de amistad con Israel y espera que el total de diputados que formen parte del Caucus Parlamentario aumente en los próximos meses.

“Mi objetivo como nuevo embajador en Panamá es estrechar los lazos de amistad entre los dos países, así como las relaciones entre los parlamentos de Israel y Panamá, y en muchos temas en los que Israel es líder mundial, como agricultura, manejo del agua, innovación y tecnología, todo en beneficio del pueblo panameño”, señaló.

Destacó que Panamá e Israel tienen un Tratado de Libre Comercio que facilita la actividad comercial, sobre todo en las exportaciones. “Vamos a traer empresarios israelíes para que conozcan Panamá y sus ventajas geopolíticas, e inviertan en este país”, aseguró.

Por su parte, el diputado Manuel Cohen, presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Israel-Panamá, señaló que este grupo defiende la democracia, los derechos humanos y el derecho del pueblo de Israel a su capital Jerusalén.

Recalcó que decidieron apoyar a esta agrupación porque la Asamblea Nacional representa al pueblo y siempre es importante que los diputados se involucren en este tipo de actividades.

Por su parte, Leopoldo Martínez, Director para América Latina de la Organización Aliados de Israel, explicó que Panamá comparte los valores judeocristianos de Israel, que sientan las bases para apoyar a Israel en la Asamblea.

“Este apoyo es muy importante, sobre todo para que el pueblo de Israel sienta un respaldo después de dos años de guerra, donde ha crecido mucho el antisemitismo en distintos frentes”, precisó.