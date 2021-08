Diputados vapulean a Eskildsen en Comisión de Presupuesto

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen enfrentó ayer una jornada de sufrimiento en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde lo tildaron de "mentiroso" y hasta de que tenía que tirar la toalla.

Fue plomo a granel que le soltaron los propios diputados del PRD. Zulay Rodríguez lo cuestionó por beneficiar a sus amigotes con la Ley 122 de 2019, que buscaba incentivar la inversión en proyectos turísticos, pero más bien parecen motivar negociados inmobiliarios.

Publicidad

Zulay tildó de “mentiroso” a Eskildsen -quien pidió respeto- al señalar que la Ley 122, que iba ayudar a las pequeñas y medianos empresarios, pero le han dado incentivos fiscales por $500 millones a Pearl Island de Guillermo Saint Malo Eleta, a Vallarino y Bern, créditos fiscales que van a ser reembolsados en su totalidad por el gobierno nacional.

“¿Yo quiero que usted nos diga este costo de proyectos donde el Gobierno con esos créditos aporta la totalidad del dinero, sin que estos señores pongan ningún centavo, ¿cómo va a traer turismo al país y cómo vamos a financiar estos proyectos?”.

Iván Eskildsen respondió que ese proyecto fue presentado por el diputado Raúl Pineda en su momento, y la idea era descentralizar la economía, porque hay 20 mil habitaciones de hoteles en la ciudad y en los polos turísticos apenas 10 mil.

El funcionario le recordó a la diputada que en su momento ella no solo votó a favor, sino que dijo que le encantaba la ley. Además le informo que ya tiene comunicación con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander con el objetivo de ajustar algunos puntos para que la Ley 122 mejore.

Yo no he regalado $500 millones...con el MEF estamos por establecer un tope a los incentivos para proteger los intereses del Estado, añadió.

El jefe de la ATP explicó que la ley no está limitada a grandes empresarios, cualquiera puede beneficiarse, y que en cuanto a pequeños empresarios detalló que tiene un programa de Bonos Turísticos, donde están priorizando los viajes de turismo a las comunidades indígenas.

Luego llegó Raúl Pineda, quien reveló que en efecto presentó el proyecto de incentivos, pero fue a sugerencia del propio Eskildsen cuando estaban discutiendo el tema de "Cielos Abiertos", pero la idea era ayudar a los pequeños inversionistas y así está plasmado en la exposición de motivos, pero eso no es lo que está pasando.

Pineda le dijo a Eskildsen que era la peor administración que ha visto en los últimos 15 años, porque está desconectado de la realidad... “yo no se quien lo asesora, si usted piensa que el turismo va a crecer trayendo gente de España, usted está bien equivocado”.

"Usted cree que la gente de a pie no sabe lo que está pasando con esa prueba de hisopados en el Aeropuerto de Tocumen, usted de verdad cree que cuando salgan de ahí, ustedes se van a quedar tranquilos y la gente no los van a corretear, de verdad usted cree en eso...así pensaba un exdirector del PAN”, le dijo Pineda a Eskildsen.

El diputado le preguntó a Eskildsen si sabía ¿dónde quedaba Carriazo? ¡No", respondió el de la ATP. “Por supuesto que desconoce, usted no tiene ni idea que es Carriazo, ese es el lugar donde el 60 % de los panameños vamos en verano, es nuestro Disney World, es San Martín, Carriazo, Calobre, Utivé, entonces si usted no conoce ¿qué hace sentado ahí ministro, que lo pongan de ministro de Relaciones Exteriores, o de feria, como no conoce el lugar donde los panameños de a pie vamos en nuestro verano?, exclamó el diputado Pineda.

Pineda le dijo al administrador de la ATP, que esta desconectado con la realidad, ya que si si hubiese estado conectado con el turismo nacional, destina esos miles de dólares que se gastó en viajes para construir baños en esas áreas, invirtiendo en cabañas donde va la gente de la capital va a hacer turismo.

Un tanto agobiado, Iván Eskildsen exclamó que la industria turística murió alrededor del mundo...apostamos a un trabajo a corto y plazo...estamos tratando de revivirla.

Pineda le ripostó: ¡usted no le dispara a la presa...que somos el turismo interno de los 5 millones de panameño y extranjero que están aquí y remató con una sentencia: ¡debe haber cambio de ministro de turismo...el que su presentación se extendiera por 3 horas, es prueba de que existe un gran descontento!