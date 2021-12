Director de filmes aclara lo sucedido con la antorcha del Bicentenario

El director de filmes y fotografía Dayan García emitió un comunicado en sus redes, para aclarar una situación en la que se le ha involucrado tras su participación en el recorrido de la Antorcha del Bicentenario

"El presente comunicado es para aclarar los hechos que se están haciendo en mi contra ya que como he comentado a todas las partes involucradas en este asunto no tengo nada que ocultar. hace dos días se publica en una página de Instagram llamada El Cocuyo, de forma malintencionada y editada que el Ministerio de Cultura gastó 25,000 balboas por fotografiar una antorcha (palabras textuales). También comentan que 'Yo Dayan Garcia gané ese contrato'", expresó.

Recalca: "Rápidamente me comunico con ellos para aclarar la situación ya que como he dicho al principio no tengo nada de ocultar y lo más importe es que esto no es cierto, la publicación está claramente editada a conveniencia de ellos para generar (desinformación), recibiendo por parte de ellos una repuesta nula y prepotente haciendo alarde de que ellos se basan en información de Panamá Compra. Luego de estos empiezan una campaña agresiva en mi contra haciendo uso de robots y cuentas falsas para atacarme en mis redes sociales mediante comentarios a mi cuenta personal. También compartiendo el mismo post en cuentas manejadas por ellos. Por esto me vi forzado a cambiar el estado de mi cuenta de pública a privada para evitar más comentarios negativos, todo esto se hizo con el fin de crear rating y por ende fama usando mi nombre para poder atacar al gobierno de turno con el cual no tengo ningún tipo de relación. Paso ahora a aclarar los hechos".

Dayan afirma que ganó el contrato de $25,000 balboas y menciona que no hay tal cosa como contratos del estado, porque en Panamá es ilegal las contrataciones directas, además, existen licitaciones que son públicas y en la que cualquier empresa panameña puede participar, siempre cuando cumpla con los requisitos mínimos y especificaciones técnicas que se pidan en el acto público por parte de la entidad.

Prosigue: "Estas licitaciones como dije anterior son públicas y son otorgadas por ley a la empresa que envíe el precio más bajo y cumpla con los requisitos que se exigen en el acto publico. esto lo digo por qué he visto comentarios diciendo que soy sobrino o hijo de algún político y que por ende he recibido 'los contratos de parte de familiares', algo que es totalmente falso. mi padre no ha estado el país por más de 12 años y mi madre es ama casa que depende de mí y mi hermano desde hace ya varios años".

Como punto final dice que respecto al contrato de 25,000 mil dólares era el precio de referencia que el Ministerio de Cultura tenía para poder pagar por el servicio fílmico y fotográfico del recorrido de la Antorcha del Bicentenario por todo el país, un precio de referencia que es el presupuesto que tenía aprobado para poder pagar por esto.

Aclara que no se puede pagar más de ese monto, debido a que una vez se sube un acto público y se hace vigente, empieza un período de ofertas públicas en la que cualquier empresa puede participar. "Mi empresa fue la que ofertó el precio más bajo, de 8 otras empresas por un valor total de 1444765 balboas, no 25,000 como sé está diciendo".

"Estos 14,447 incluían la grabación de 18 días de rodaje seguidos, de todo el recorrido y actividades culturales de la antorcha Bicentenario en más de 15 municipios alrededor de todo el país. Esto también incluía, grabación con cámaras de cine black magic ursa mini Pro G2 la cual me costo 70,005, grabación con drones, micrófonos profesionales, lentes de cine, estabilizadores, hospedaje de un crew de 5 personas en hoteles a lo largo del recorrido por 18 días, subcontratación de personal por 18 días, trasporte, gasolina, comidas imprevistos etc. en total fueron más de 100005 en gastos, que cubrió mi empresa", sentenció.