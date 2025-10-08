Directora de Unachi explota contra concursos "amañados"

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) vuelve a estar en el ojo público, tras la renuncia de la directora del Sistema de Ingreso, Ascenso, Reclasificación y Desvinculación Docente, Margarita Martínez de Serrano, quien envió una carta dirigida a la rectora Etelvina M. de Bonagas, comunicando su decisión irrevocable de dejar el cargo a partir del 8 de octubre de 2025, al mediodía.

En su carta, la exdirectora expresó su molestia por lo que calificó como un trato desigual en los concursos ordinarios y transitorios para docentes, donde —según ella— se han dado excepciones arbitrarias a ciertos participantes.

“He observado que los participantes altamente especializados, con maestrías y doctorados de prestigiosas universidades, no pueden ingresar a la docencia por no cumplir con simples seminarios de 40 horas. Mientras que a otros sí se les hace excepción de requisitos”, denunció en su carta.

La funcionaria mencionó casos concretos, como el de la participante Yulissa Castillo, a quien —según su versión— sí se le permitió competir pese a no cumplir todos los requisitos, mientras que otros concursantes de la Facultad de Humanidades y del Centro Regional Universitario de Oriente no corrieron con la misma suerte.

“Muchos participantes vienen llorando por sus evaluaciones y piensan que yo soy la culpable de su problema. Ya no quiero seguir siendo parte de esta situación”, afirmó la ahora exdirectora, quien también agradeció a la rectora la oportunidad y el apoyo durante su gestión.

La carta ha generado comentarios dentro de la comunidad universitaria, que exige transparencia en los procesos de selección de docentes y el fin de los privilegios internos.



