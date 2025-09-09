Nacional - 09/9/25 - 01:07 PM

Directora médica de centro de salud renuncia tras amenazas

El centro de salud, que presta atención médica a la comunidad local, se encuentra en una de las zonas más afectadas por la violencia, lo que pone en riesgo tanto a los trabajadores del dispensario como a los pacientes que acuden en busca de atención.

 

Por: Redacción / Web -

 La directora médica del Centro de Salud de Valle de Urracá, ubicado en el distrito de San Miguelito, presentó su renuncia luego de recibir amenazas a su seguridad. 

La funcionaria de salud tomó la decisión de dimitir después de ser intimidada por una dirigente comunitaria tras las elecciones del nuevo comité de salud, ocurridas el pasado fin de semana.

 El centro de salud, que presta atención médica a la comunidad local, se encuentra en una de las zonas más afectadas por la violencia, lo que pone en riesgo tanto a los trabajadores del dispensario como a los pacientes que acuden en busca de atención. 

La situación de inseguridad en la región ha obligado a los residentes a adoptar medidas extremas, como viajar en taxis o en grupos de al menos 10 personas para llegar al centro de salud sin ser asaltados o amenazados. 

Frente a este panorama, la Dirección Regional de Salud de San Miguelito ha solicitado la colaboración de la comunidad para poder continuar con la prestación de servicios médicos. 

Además, se ha pedido la asignación de un agente policial permanente en el centro de salud o el refuerzo de rondas policiales en la zona, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los pacientes que acuden al instalación.

La creciente ola de violencia continúa siendo un obstáculo significativo para el acceso a la salud en esta área, y se espera que las autoridades tomen medidas urgentes para salvaguardar la integridad de todos los involucrados.

