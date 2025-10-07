DIRECTOR'S CUT PIZZA DE CINEMARK: ¡El estreno más esperado estará en tu mesa!

La industria gastronómica recibe una nueva estrella: DIRECTOR'S CUT PIZZA DE CINEMARK, una propuesta moderna de Cinemark que fusiona la pasión por el cine con el arte de crear la pizza perfecta.

Inspirada en la figura del director de cine —visionario, detallista y apasionado— esta propuesta redefine lo que significa disfrutar una pizza.

DIRECTOR'S CUT PIZZA nace con una misión clara: Ofrecer una experiencia culinaria digna de una obra maestra. Cada pizza es una “versión del director”, cuidadosamente diseñada con ingredientes premium, combinaciones audaces y una presentación que merece su propia alfombra roja.

“Así como un director transforma un guion en una película inolvidable, nosotros transformamos cada ingrediente en una experiencia que merece aplausos”, expresa Enrique Artiga Menéndez, director de marketing para Centroamérica.

La marca se lanza con una campaña de expectativa que ha capturado la atención del público, haciendo paralelismos entre el mundo del cine y la cocina, y posicionando al creador de pizzas como un verdadero director de sabor.

“Lo más importante de todo, es que es la pizza que puedes llevar a tu sala de cine, degustar mientras vives cada emoción, cada escena romántica, cada risa o cada lágrima. Es la pizza que acompañará cada película”, añade Areani, gerente de mercadeo para Cinemark Panamá.

¿Qué hace única a DIRECTORS CUT PIZZA?

- Ingredientes de autor: Seleccionados como si fueran actores principales.

- Combinaciones cinematográficas: Sabores que cuentan historias.

- Presentación de estreno: Cada pizza es una escena digna de recordar.

El estreno oficial fue 4 de octubre, y promete revolucionar la forma en que se vive la pizza en Panamá. Encuentre Director’s Cut Pizza en Albrook Mall dentro de las instalaciones de Cinemark.