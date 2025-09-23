Docentes afectados por suspensión de transporte aéreo

Más de 270 docentes que laboran en comunidades de difícil acceso en el distrito de Kankintú enfrentan graves obstáculos para ingresar y salir de sus puestos de trabajo, tras la suspensión del transporte aéreo que por más de una década les brindó conexión segura con el resto del país.

La medida, implementada por el Ministerio de Educación (Meduca), ha dejado a los educadores sin una vía segura para movilizarse, obligándolos a realizar trayectos de hasta dos días y medio a pie, a través de trochas, ríos y zonas selváticas, muchas de ellas consideradas de alto riesgo.

Armando Pineda, docente de la comunidad de Coronte, denunció públicamente la eliminación de este beneficio. “Este transporte aéreo era un derecho conquistado con años de lucha y garantizaba no solo la seguridad de los docentes, sino también la continuidad educativa en estas zonas”, afirmó.

Los educadores afectados trabajan en áreas oficialmente catalogadas como de difícil condición laboral. La falta de acceso adecuado no solo pone en riesgo su integridad física, sino que también compromete el derecho a la educación de cientos de estudiantes indígenas.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una alternativa clara para reemplazar este servicio ni han respondido a las solicitudes de los docentes, quienes exigen una solución urgente ante la creciente precariedad en la que deben desempeñar su labor.

