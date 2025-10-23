Docentes separados del MEDUCA denuncian “cerco de hambre”

“Nos han hecho un cerco de hambre”. Así lo aseguran dos de las 299 docentes que fueron separadas de sus puestos mediante procesos administrativos por parte del Ministerio de Educación (MEDUCA), en julio de este año.

Los docentes sancionados formaban parte de los educadores que participaron en la huelga de 82 días en rechazo de la Ley 462, que reformaba la Caja de Seguro Social (CSS).

Giovanna Santamaría, separada de su cargo en el centro escolar de Arraiján, aseguró que, al no percibir un salario, están económicamente devastados.

Debido a esta situación, algunos docentes enfrentan cuadros depresivos y psiquiátricos, en especial por no tener cómo afrontar las deudas con entidades bancarias.

Otro tema preocupante, dijo Santamaría, es la pérdida de la cobertura médica, lo cual repercute en docentes con enfermedades crónicas, padres encamados e hijos o parejas que requieren atención especial.

Santamaría explicó que en su caso tiene dos hijos con condiciones médicas complejas: uno es paciente cardiaco y la otra padece una condición neurológica y trastorno del espectro autista.

“Al quitarnos nuestra cobertura médica, no solo nos quitan el dinero para sobrevivir, sino también la salud de nuestras familias”, denunció.

Las docentes insisten en que no piden piedad, sino justicia, porque de todos los que protestaron, “a unos cuantos nos han castigado y llevado a niveles extremos”.

Yovana Atencio, quien laboraba en una escuela de Veracruz, Arraiján, señaló que además de ser separadas, se les impuso una multa de $500.

“Estamos agotando todos los recursos para que alguien nos escuche, porque necesitamos volver a trabajar”, expresó.