Dolor : 19 años de la tragedia del autobús 8B-06, entre recuerdos y reclamos

Este jueves, 23 de octubre, se conmemoraron 19 años de la tragedia del autobús 8B-06, que dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva de los panameños.



Con una ceremonia religiosa en la Basílica Don Bosco y un emotivo acto de pintura de corazones azules en el sector de La Cresta, donde ocurrió el fatal incidente, sobrevivientes y familiares de las víctimas rinden homenaje a las 18 personas que perdieron la vida en aquel trágico suceso.

El 23 de octubre de 2006, el autobús 8B-06, que cubría la ruta Mano de Piedra-Corredor Norte, sufrió un desperfecto mecánico en el sistema de refrigeración. El fuego se desató mientras circulaba por la Avenida Martín Sosa, en el área de La Cresta, y debido a la falta de medidas de seguridad, como extintores y puertas de emergencia, 18 personas, entre ellas 13 mujeres y 5 hombres (dos de ellos niños), murieron calcinadas en la parte trasera del vehículo.



Otros 25 pasajeros resultaron heridos, algunos de gravedad, con quemaduras de segundo y tercer grado que requirieron tratamiento especializado.

Reflexiones a 19 años del desastre

Simón Henríquez, director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, destacó los esfuerzos realizados para modernizar y mejorar el sistema de transporte público, aunque reconoció que persisten quejas sobre la calidad del servicio.



Según Henríquez, el cumplimiento del reglamento de tránsito y las inspecciones periódicas a los buses de las rutas y piqueras buscan garantizar la seguridad de los pasajeros, aunque los desafíos siguen presentes.

"Es innegable que hemos avanzado en la modernización del transporte público, con la implementación del Metrobús y la nueva Línea 3 del Metro de Panamá. Sin embargo, seguimos recibiendo quejas sobre el mal servicio de algunos transportistas", comentó Henríquez.

Exigencia de justicia y mejores condiciones de seguridad vial

Por su parte, los sobrevivientes y familiares de las víctimas hicieron un llamado urgente a las autoridades para mejorar la seguridad vial en el país. En un acto lleno de emoción, denunciaron la permanencia de vehículos en mal estado, como los conocidos “diablos rojos”, y los constantes accidentes de tránsito, algunos de los cuales siguen cobrando vidas.

La tragedia de La Cresta, como también se conoce este terrible incidente, dejó una huella imborrable en la sociedad panameña. Este evento no solo evidenció el colapso del sistema de transporte público en ese entonces, sino que también marcó un antes y un después en la lucha por mejores condiciones de seguridad en el transporte.

A 19 años de esa desgracia, la memoria de las víctimas sigue viva, y su recuerdo impulsa la continua lucha por un transporte más seguro y moderno para todos los panameños.

