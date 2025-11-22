Domingo de pulso político en el PRD

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene listo el tablero electoral para que este domingo 300 directores se presenten a votar y definan quiénes ocuparán las cinco sillas vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). La cita será corta pero decisiva: de 9:30 a.m. a 12:00 mediodía, tiempo suficiente para mover las fichas internas del partido de la estrella roja.

Para esta minicontienda, el PRD habilitó 10 mesas de votación, cada una con 30 directores, donde se escogerán nada menos que los cargos de Secretario General, Primera y Segunda Vicepresidencia, Primer Subsecretario y Sexto Subsecretario.

El vocero del partido, Edwin Aparicio, aseguró que la campaña interna fue “de altura”, con 45 aspirantes que salieron a pedir el voto con propuestas concretas. Según dijo, eso era lo que se buscaba: “un proceso limpio, serio y que fortaleciera la vida interna del partido”. Añadió que esta elección no solo ordena la casa, sino que también “aporta a la democracia del país”.

Una vez se conozcan los ganadores, estos podrán tomar posesión de inmediato, ya que todos los cargos están vacantes. Pero ojo: Aparicio recordó que primero hay que dejar correr los tiempos del Tribunal Electoral y verificar que no aparezcan impugnaciones de última hora.

"Si todo marcha sin sobresaltos, se espera que, con los resultados en firme, el presidente del PRD convoque al primer encuentro del renovado CEN en las semanas siguientes", dijo Aparicio. Se viene movida la política interna del partido, y el domingo podría marcar un nuevo rumbo en la estructura de mando.