Don Bosco calienta motores patrios con su gran desfile familiar

Las celebraciones del Mes de la Patria en el corregimiento de Don Bosco comienzan este domingo 26 de octubre, con el tradicional desfile familiar, a partir de las 11:00 a.m.

Este desfile, que llega a su tercera edición, se ha convertido en una tradición muy esperada por los residentes del área, quienes le dan la bienvenida a las Fiestas Patrias con alegría, orgullo y espíritu panameño.

Para este año, el recorrido iniciará en la estación de la Zona 15 de la Policía Nacional, pasando por las principales calles del corregimiento, hasta llegar a la antigua piquera de buses de Don Bosco. Participarán 15 colegios y 14 bandas independientes invitadas, llenando el ambiente de música y patriotismo.

El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, destacó que este evento es un homenaje a la identidad panameña:

“Los días patrios representan la confirmación de nuestra independencia, fortalecen la identidad nacional, celebrando los hechos históricos que forjaron la nación panameña, con ese sentimiento de orgullo por lo nuestro”, apuntó Janson.

Además del desfile de este 26 de octubre, Don Bosco tendrá otra gran jornada el 4 de noviembre, donde 20 colegios y bandas independientes volverán a llenar las calles de ritmo, color y fervor patrio, en honor al Mes de la Patria. 🇵🇦