Dos adolescentes tras las rejas por intentar matar a compañeros

Nueve meses de privación de libertad se impusieron a dos adolescentes involucrados en un hecho violento dentro del colegio José Guardia Vega, que dejó un saldo de cuatro estudiantes heridos.

Durante la audiencia, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón logró que el tribunal declarara legal la aprehensión de los jóvenes.

En la misma audiencia, se presentó la formulación de imputación por homicidio doloso agravado en grado de tentativa y se ordenó la detención provisional de los dos adolescentes por un período de 9 meses.

El Ministerio Público no reveló la situación del tercer estudiante involucrado en este hecho de violencia, ocurrido la mañana del jueves en el pasillo del plantel.

Según el MP, los dos adolescentes intentaron quitarle la vida a los cuatro estudiantes, de los cuales dos permanecen hospitalizados y dos ya fueron dados de alta.