Dueños de carga deberán pagar por servicio de aspersión

El ministro Encargado de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, junto a un equipo de trabajo de esta institución, sostuvo una reunión con transportistas de carga y autoridades de aduana para tratar el tema del cobro de la tarifa cuarentenaria por la fumigación o aspersión de contenedores en el área fronteriza de Paso Canoas, en Barú, provincia de Chiriquí.



Rognoni estuvo acompañado por la directora Nacional de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Cecilia de Escobar; Gilberto Real, del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el subdirector general de Aduanas, Juan Pablo García, entre otras autoridades.



El ministro Encargado destacó que la tarifa, que fue ajustada en el mes de enero (entre 6 a 12 balboas), deberá ser pagada por el dueño de la carga, además, dijo que se acordó que el cobro se hará por medio de los corredores de aduanas, para que los transportistas panameños y centroamericanos no tengan que pagar de su bolsillo la aspersión o fumigación de los contenedores, que tiene como objetivo la protección fito-sanitaria de Panamá.



Señaló que lo contenedores que vengan vacíos de Centroamérica y sean de transportistas panameños, no se les cobrará la aspersión, como uno de los compromisos que se tiene con los dirigentes del sector transporte.



Agregó, que mantendrán comunicación con las autoridades de aduana y del Ministerio de Comercio para establecer el mecanismo legal, que garantice que el pago sea realizado por el dueño de la carga, por medio de su corredor de aduana. También mencionó que en este recorrido ha podido observar cómo funciona el sistema para mejorar y fortalecer este proceso.



En tanto, Fernando Río Lezcano, Sindicato de Ganaderos de Chiriquí y parte de la Federación Centroamericana de Transporte, dijo que esta medida beneficia a los transportistas centroamericanos y nacionales.



Agradeció al ministro Encargado por participar en el conversatorio en el que se planteó que los transportistas no son los dueños de la mercancía, por lo que no deben pagar por este servicio cuarentenario.

