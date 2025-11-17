EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie

El gobierno de Estados Unidos revocó las visas del expresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, así como de los empresarios y hermanos Budy y Ralph Attie D’Jamous, según información que circula en el país.

La medida se aplicó la semana pasada, aunque hasta el momento las autoridades estadounidenses no han precisado los motivos de la decisión.

Paralelamente, la Contraloría General de la República de Panamá ordenó la semana pasada la cautelación de propiedades y cuentas bancarias del exvicepresidente Carrizo por un monto de 1,313,818 dólares. Esta acción se enmarca en las investigaciones sobre presunto uso indebido de fondos públicos y enriquecimiento injustificado durante su gestión como vicepresidente.

Por otra parte, los hermanos Budy y Ralph Attie D’Jamous también están siendo investigados por su presunta participación en el caso Fintek, relacionado con la gestión de vales digitales durante la pandemia de COVID-19. Inicialmente, este servicio fue prestado por Cable and Wireless con un costo anual de 5,5 millones de dólares, pero tras el incumplimiento de pagos del gobierno, la empresa Fintek, vinculada a la familia Attie, asumió el servicio en julio de 2022 bajo nuevas condiciones.

El exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, también está implicado en la investigación.

Los tres acusados enfrentan cargos por asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción de servidores públicos.