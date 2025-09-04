Nacional - 04/9/25 - 06:37 PM

EE.UU. bloquea visado a centroamericanos que apoyan al PC Chino

 

Por: Redacción / Crítica -

El Departamento de Estado anunció que ciudadanos de América Central que colaboren con el Partido Comunista Chino (PCC) para socavar el Estado de derecho no podrán entrar a EE. UU., incluyendo a sus familiares.

Según la declaración, los ciudadanos que, mientras se encuentren en sus países de origen, dirijan, financien o apoyen actividades que desestabilicen la justicia y las instituciones, serán prohibidos de ingresar a Estados Unidos.

"Estados Unidos está decidido a contrarrestar la influencia corrupta de China en América Central y a detener sus intentos de subvertir el Estado de derecho", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio también señaló que ya se están aplicando estas restricciones a "varios ciudadanos centroamericanos que hayan participado anteriormente en este tipo de actividades",

"La medida refuerza el compromiso de la administración estadounidense de proteger la seguridad y la prosperidad económica en el hemisferio y promover la rendición de cuentas de quienes colaboren con el PCC para influir en América Central"

Estas restricciones se aplican conforme a la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y se suman a otras herramientas del país norteamericano para garantizar la protección de la región frente a influencias externas.

 

 

