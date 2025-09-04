EE.UU. bloquea visado a centroamericanos que apoyan al PC Chino

El Departamento de Estado anunció que ciudadanos de América Central que colaboren con el Partido Comunista Chino (PCC) para socavar el Estado de derecho no podrán entrar a EE. UU., incluyendo a sus familiares.

Según la declaración, los ciudadanos que, mientras se encuentren en sus países de origen, dirijan, financien o apoyen actividades que desestabilicen la justicia y las instituciones, serán prohibidos de ingresar a Estados Unidos.



"Estados Unidos está decidido a contrarrestar la influencia corrupta de China en América Central y a detener sus intentos de subvertir el Estado de derecho", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.



Rubio también señaló que ya se están aplicando estas restricciones a "varios ciudadanos centroamericanos que hayan participado anteriormente en este tipo de actividades",

"La medida refuerza el compromiso de la administración estadounidense de proteger la seguridad y la prosperidad económica en el hemisferio y promover la rendición de cuentas de quienes colaboren con el PCC para influir en América Central"

Estas restricciones se aplican conforme a la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y se suman a otras herramientas del país norteamericano para garantizar la protección de la región frente a influencias externas.