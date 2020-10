EEUU disminuye alertas para viajes a PanamÃ¡

Estados Unidos disminuyó el nivel de alerta para viajar a Panamá por e Covid-19. El Departamento de Estado flexibilizó su aviso de viaje del Nivel 4: No viajar al Nivel 3: Reconsidere viajar.

La decisión de cambiar el aviso de viaje refleja varios acontecimientos recientes relacionados con la pandemia en Panamá. El 12 de octubre, Panamá reanudó los viajes aéreos comerciales internacionales de pasajeros, que pueden ingresar con una prueba COVID-19 negativa, realizada dentro de las 48 horas anteriores a la llegada.

Sin embargo, se advierte al viajar que el coronavirus sigue siendo una seria amenaza para la salud en Panamá. Además se recomienda no viajar a menos de 10 millas de la costa, entre Boca de Río Chiriquí y Coclé del Norte. El narcotráfico y otras actividades ilícitas ocurren en esta área.

También se advierte no viajar a partes de la región de Darién - Todas las áreas al sur de Jaqué, de Manene a Yaviza, Lajas Blancas y El Salto, porque operan elementos criminales y redes de tráfico de drogas y personas.

Paralelamente se informó que dos helicópteros BlackHawk y un Chinnok de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo de Estados Unidos iniciaron operaciones de vuelo de familiarización en comunidades de difícil acceso de Darién, como parte de la preparación de una acción de ayuda humanitaria, que incluye brigada médicas y entrenamiento para búsqueda y rescate en comunidades inaccesibles.

