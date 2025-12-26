Ministra de Gobierno aclara que las rebajas de pena no son indultos políticos

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aclaró este viernes que el Ejecutivo no ha otorgado indultos por delitos políticos, sino rebajas de pena a personas privadas de libertad que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

"Nosotros no hemos otorgado en materia de delitos políticos. Hemos publicado una lista de rebajas de pena por delitos comunes, correspondientes a personas que, dentro del sistema penitenciario, han cumplido con los fines de la pena. Han mostrado buena conducta, han respetado las reglas del sistema, se han incorporado a programas productivos, ya sea de estudio o trabajo, y han evidenciado que tienen capacidad para reinserción a la sociedad", explicó la ministra en un video.

La entidad destaca que en el Sistema Penitenciario no existen disminuciones dentro de la persona que está cumpliendo su condena. Todos son privados de libertad, que mantienen los mismos derechos y las mismas obligaciones como mandato de la ley, que es proteger y garantizar el resto de los derechos que se mantienen vigentes en todo momento para la persona privada de libertad.

La rebaja de pena reduce el tiempo de una condena, bajo ciertas condiciones como buena conducta y edad, mientras que el indulto es una gracia presidencial que permite a una persona quedar exenta de algunas o todas las consecuencias legales derivadas de una condena penal.

La aclaración se da por los cuestionamientos por la rebaja de pena concedida a Milena Edith Vallarino, esposa del exministro Guillermo Ferrufino, quien está en la lista de personas que podrían beneficiarse con la medida.