Minsa en Colón hace recomendaciones a la población por fiesta de fin de año

Una serie de recomendaciones realiza el Ministerio de Salud (Minsa) dirigido a la población colonense, ante la fiesta de fin de año, con el fin de evitar accidentes por uso de la pirotecnia o enfermar por ingesta de alimentos en mal estado.

Margarita de Villarreal, coordinadora del programa de niñez y adolescencia del Minsa/Colón, manifestó que es importante recordar a los padres o cuidadores de niños el peligro de la pirotécnica, debido a que puede ocasionar lesiones graves que en un instante pueden cambiar la calidad de vida de un niño.

Señaló que las lesiones muchas veces son irreversibles, como quemaduras en la vista por utilizar artefactos pirotécnicos, lo que puede prevenirse alejando a los niños de donde se está usando la pirotécnica.

Al tiempo, aconsejo no guardar juegos pirotécnicos en los bolsillos que puedan generar calor, colocar estos equipos en un lugar seguro alejado de los niños y no permitir que los infantes manipulen estos artefactos explosivos.

En caso de un accidente con estos equipos, acudir a la instalación de salud más cercana con el menor para recibir ayuda oportuna.

También se recomienda proteger a las mascotas del ruido que se produce, colocándolas en un lugar alejado de los juegos pirotécnicos y reproduciendo música de relajación para las mascotas.

Asimismo, Felipe Lee, jefe de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Minsa, recomendó que las personas adquieran los alimentos en lugares donde los mismos cumplan con la cadena de frío, como el jamón o el pavo, que deben estar correctamente congelados y no expuestos al sol o al medio ambiente.

Destacó que esta mala práctica inicia el proceso de formación de bacterias en los productos.

Agregó Lee que las ensaladas que llevan mayonesa deben prepararse lo más cercano a su consumo, debido a que una vez utilizada, puede dañarse una hora después de estar a temperatura del ambiente.

Al tiempo de lavar correctamente las frutas por un periodo de unos 15 minutos en recipientes con agua, antes de ser colocadas en los recipientes para su consumo.

Otras de las recomendaciones que se hacen con los menores es mantenerlos alejados de la estufa donde se preparan los alimentos para evitar accidentes por quemaduras.

Los centros de salud y policentros se mantienen operando durante la fiesta de fin de año para atender cualquier emergencia que se presente en la ciudad de Colón, área de la Transístmica, sector del Lago Gatún, Costa Abajo y Costa Arriba.