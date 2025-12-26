Snowland Panamá cancela evento y anuncia reembolsos

Tras las quejas de los clientes y la visita de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), la empresa Snowland Panamá anunció la cancelación definitiva de su evento.

De acuerdo con el comunicado de prensa, la decisión se tomó priorizando la seguridad y la experiencia completa de los asistentes y el cumplimiento de lo prometido.

Según la empresa, el objetivo siempre "fue ofrecer una experiencia real, bien ejecutada y a la altura de lo anunciado".

Snowland Panamá señaló que durante el montaje se realizaron inversiones significativas y comprobables para la realización del evento; entre estas mencionó la infraestructura general, rampa de ski, cuarto frío con hielo garantizado, equipos técnicos y montaje especializado, contratos con proveedores nacionales e internacionales y una pista de patinaje en hielo.

Explicó que la pista de patinaje sobre hielo no pudo estar operativa en la fecha de apertura debido a demoras ajenas de la organización, por lo que la organización actual está en proceso de reembolso del dinero invertido.

Asimismo, indicó que el cuarto frío con hielo granizado fue una inversión ya realizada, pero no estuvo lista para la fecha de la apertura, lo que afectó la experiencia.

Por otra parte, la empresa reiteró que los reembolsos serán gestionados de manera "ordenada, responsable y transparente".

"Cada cliente será contactado de manera individual para confirmar su caso y el procedimiento correspondiente", añade el comunicado.