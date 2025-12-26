IMA anuncia cierre de Naviferias en Panamá Oeste este 30 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el gran cierre de las Naviferias en la provincia Panamá Oeste, el cual será el martes 30 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m.

Según la entidad, la venta será en la cancha de baloncesto de Bique, al lado de la Junta Comunal de Cerro Silvestre en el distrito de Arraiján.

La canasta navideña incluye el tradicional jamón picnic, arroz, azúcar y guandú.

A destacar que los que asistan deben presentar la cédula para ingresar, como requisito obligatorio. Además, se recomienda llevar bolsas reutilizables.