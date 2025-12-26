Nacional - 26/12/25 - 01:51 PM

IMA anuncia cierre de Naviferias en Panamá Oeste este 30 de diciembre

Será en la cancha de baloncesto de Bique, al lado de la Junta Comunal de Cerro Silvestre en el distrito de Arraiján.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el gran cierre de las Naviferias en la provincia Panamá Oeste, el cual será el martes 30 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m.

Según la entidad, la venta será en la cancha de baloncesto de Bique, al lado de la Junta Comunal de Cerro Silvestre en el distrito de Arraiján.

LEE TAMBIÉN: Snowland Panamá cancela evento y anuncia reembolsos

La canasta navideña incluye el tradicional jamón picnic, arroz, azúcar y guandú. 

A destacar que los que asistan deben presentar la cédula para ingresar, como requisito obligatorio. Además, se recomienda llevar bolsas reutilizables.

Te puede interesar

Minsa en Colón hace recomendaciones a la población por fiesta de fin de año

Minsa en Colón hace recomendaciones a la población por fiesta de fin de año

 Diciembre 26, 2025
IMA anuncia cierre de Naviferias en Panamá Oeste este 30 de diciembre

IMA anuncia cierre de Naviferias en Panamá Oeste este 30 de diciembre

 Diciembre 26, 2025
Snowland Panamá cancela evento y anuncia reembolsos

Snowland Panamá cancela evento y anuncia reembolsos

 Diciembre 26, 2025
Panamá registra una inflación del 0,02 % en noviembre

Panamá registra una inflación del 0,02 % en noviembre

 Diciembre 26, 2025
INADEH abre preinscripciones para más de 8,500 cursos el 5 de enero

INADEH abre preinscripciones para más de 8,500 cursos el 5 de enero

 Diciembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos
¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar
Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa

Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa
¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!

484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!